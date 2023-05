Jogadores do Águia celebram conquista inédita na casa do Remo: 'Eles queriam que fosse aqui'

Antes da bola rolar, Remo e Águia se viram diante de uma boataria interminável sobre o local da partida. Puxa daqui, estica dali e o Remo bateu o martelo, levando a partida para o Baenão, onde possui um retrospecto mais favorável, sobretudo no Parazão. Com a bola rolando, no entanto, o resultado foi outro e o Águia de Marabá levou a melhor, depois de perder no tempo normal por 2 a 1 e vencer nas penalidades máximas por 4 a 3.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Ao final da partida, jogadores, membros da comissão técnica e diretoria foram para o centro do gramado comemorar. A emoção tomou conta do gramado, enquanto as arquibancadas esvaziavam rapidamente, tamanha a tristeza que o Fenômeno Azul sentiu com a derrota. Um dos heróis da conquista foi o zagueiro Betão, que abriu o placar com um belo gol de bicicleta. Para ele, a conquista coroou um trabalho esforçado e comprometido de todo grupo marabaense e não esqueceu de citar o imbróglio sobre o local do jogo.

"É difícil você chegar numa final e ser campeão, com jogadores da casa. Eu estou muito feliz, pelo título por ter sido escolhido melhor em campo. Agora é festejar, comemorar com a família, os companheiros. É um gostinho muito bom de comemorar na casa deles. Eles fizeram questão de jogar em casa, mas mostramos nosso valor, viemos aqui e vencemos as adversidades e sabíamos que estávamos com o título", comemora.

SAIBA MAIS



Outro a celebrar a superação do Águia foi o técnico Mathaus Sodré, que, emocionado, parabenizou todo o plantel. "A equipe lutou muito, eles valorizaram o resultado. Eu respeito eles, mas a gente merecia. Lutamos do começo ao fim, No pior momento do jogo tomamos o gol, sofremos pressão, mas conseguimos dar a volta por cima, fizemos o dever de casa e levamos a decisão para os pênaltis", disse.

No meio da comemoração, até o presidente do clube entrou na roda de entrevistas e ressaltou que o Águia fez uma campanha exemplar, dentro e fora das quatrto linhas, numa clara indireta à postura da direção remista.

"A felicidade é enorme. Um título desse inédito. Isso premia quem faz o futebol com seriedade. Isso a gente fez e respeitou. Fizemos um atendimento excepcional excelente para os jogadores, disponibilizei tudo para eles quando foram para Marabá. Chegamos aqui em Belém lutando para levar o jogo para o Mangueirão, prestigiando o governador, que gastou muito dinheiro em uma obra para celebrar o Pará, mas é isso. O importante é que o Águia saiu com o título e fomos coroados pelo bom futebol", resume.