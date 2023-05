O Águia foi o primeiro a marcar no jogo de volta da final da Campeonato Paraense, contra o Remo, na noite desta sexta-feira (26). O zagueiro Betão, capitão do Azulão, fez um golaço de bicicleta para abrir a conta no Baenão. Veja a reação da torcida da equipe, em Marabá:

