FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. Caio Maia 09.12.25 17h02 Taça do Parazão 2026 (Fábio Will/ Especial para O Liberal) A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou o sorteio dos grupos do estadual de 2026 na tarde desta terça-feira (9). Doze clubes disputam a próxima edição do Campeonato Paraense e estão divididos em dois grupos. O Remo, atual campeão do torneio, está na chave A, enquanto o Paysandu, vice-campeão em 2025, está na chave B. Ambos estreiam em casa. Segundo o novo regulamento do Parazão, os 12 participantes foram divididos em dois grupos de seis times, e cada equipe enfrentará, na primeira fase, apenas clubes da outra chave. Somam-se, portanto, seis jogos para cada agremiação, sendo três em casa e três fora. No grupo A, encabeçado pelo Remo, estão São Raimundo, Capitão Poço, Tuna Luso, Cametá e Santa Rosa. Já o grupo B, que tem o Paysandu como principal equipe, será formado por São Francisco, Bragantino, Castanhal, Amazônia Independente e Águia de Marabá. O sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. O Remo começa a caminhada contra o Bragantino, do grupo B, em casa. Já o Paysandu recebe o São Raimundo, do grupo A. Todas as demais rodadas do Parazão já têm confrontos determinados, inclusive a que recebe o clássico Re-Pa. A partida está marcada para a 4ª rodada, provavelmente no dia 8 de fevereiro, no estádio Mangueirão, em Belém. Vale lembrar: o Parazão 2025 começa no dia 24 de janeiro, um sábado. A disputa do Campeonato Paraense definirá os representantes do Pará na Copa do Brasil 2027, além da Série D e da Copa Norte. Confira os grupos e a tabela do Campeonato Paraense 2026 Grupo A Remo São Raimundo Capitão Poço Tuna Luso Cametá Santa Rosa Grupo B Paysandu São Francisco Bragantino Castanhal Amazônia Independente Águia de Marabá Rodadas do Parazão 2026 (Divulgação/ FPF)