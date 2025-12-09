Mônaco x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League

Monaco x Galatasaray disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo iniciará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Louis II, em Mônaco. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mônaco x Galatasaray ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Galatasaray está em 14° lugar na Champions League e acumula um total de 3 vitórias, 2 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Monaco ocupa a 23° posição da Liga dos Campeões e soma 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 8 gols sofridos.

Monaco x Galatasaray: prováveis escalações

Mônaco: Lukas Hradecky; Vanderson, Mohammed Salisu, Jordan Teze e Caio Henrique; Lamine Camara, Denis Zakaria e Takumi Minamino; Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin e Folarin Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli.

Galatasaray: Günay Güvenc; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Mario Lemina e Abdulkerim Bardakci; Lucas Torreira, Ilkay Gundogan e Gabriel Sara; Leroy Sané, Baris Yilmaz e Victor Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

FICHA TÉCNICA

Mônaco x Galatasaray

Champions League

Local: Estádio Louis II, em Mônaco

Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 17h