Inter x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/12) pela Champions League

Inter de Milão x Liverpool disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Internazionale é o 4° colocado da Champions League e acumula um total de 4 vitórias, 1 derrota, 12 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Liverpool está em 13° lugar na Liga dos Campeões e soma apenas 3 vitórias, 2 derrotas, 10 gols marcados e 8 gols sofridos.

VEJA MAIS

Inter de Milão x Liverpool: prováveis escalações

Inter: Sommer; Akanji, Bisseck e Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Wirtz; Szoboszlai, Gakpo e Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

FICHA TÉCNICA

Internazionale x Liverpool

Champions League

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 17h