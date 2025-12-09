Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Atalanta x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/12) pela Champions League

Atalanta e Chelsea jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Na rodada passada da Liga dos Campeões, o Chelsea goleou o Barcelona e a Atalanta goleou o Eintracht, ambos por 3 a 0 (X/ @ChelseaFC)

Atalanta x Chelsea disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Atalanta x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Chelsea e Atalanta acumulam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota na Champions League.

Chelsea marcou 12 gols e sofreu 6 desses. Já Atalanta marcou 6 gols e teve sua defesa vazada 5 vezes.

Na rodada passada, o Chelsea goleou o Barcelona e a Atalanta goleou o Eintracht, ambos por 3 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
A Champions League movimenta o futebol nesta terça-feira

image Barcelona x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League
Barcelona e Eintracht Frankfurt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

image Inter x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/12) pela Champions League
Inter de Milão e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Atalanta x Chelsea: prováveis escalações

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino. 

Chelsea: Sánchez; Malo Gusto, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Andrey Santos, Caicedo e Buonanotte; Estêvão, Garnacho e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

FICHA TÉCNICA
Atalanta x Chelsea
Champions League
Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália
Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chelsea

Atalanta

jogos de hoje

Champions League
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa do Brasil Sub 20

América x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa do Brasil Sub-20 hoje (09)

América-MG e São Paulo jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

09.12.25 19h00

Futebol

FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano

Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear.

09.12.25 17h04

Futebol

Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’

Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF.

09.12.25 16h08

Liga dos Campeões

Mônaco x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League

Monaco e Galatasaray jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

09.12.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

LEÃO

Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026

Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição

07.12.25 19h08

Futebol

FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano

Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear.

09.12.25 17h04

Futebol

Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF

Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano

09.12.25 15h44

Futebol

Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela

À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026.

09.12.25 12h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda