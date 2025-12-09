Atalanta x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/12) pela Champions League

Atalanta x Chelsea disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Chelsea e Atalanta acumulam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota na Champions League.

Chelsea marcou 12 gols e sofreu 6 desses. Já Atalanta marcou 6 gols e teve sua defesa vazada 5 vezes.

Na rodada passada, o Chelsea goleou o Barcelona e a Atalanta goleou o Eintracht, ambos por 3 a 0.

VEJA MAIS

Atalanta x Chelsea: prováveis escalações

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino.

Chelsea: Sánchez; Malo Gusto, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Andrey Santos, Caicedo e Buonanotte; Estêvão, Garnacho e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Chelsea

Champions League

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália

Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 17h