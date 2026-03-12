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Na Curuzu, Tuna x Juventude duelam por vaga e cota de mais de R$1 milhão na Copa do Brasil

Lusa pega o time gaúcho na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, que pode garantir uma cota de mais de R$1 milhão à equipe paraense

Fábio Will
fonte

Atacante Paulo Rangel é a esperança de gols da Tuna (Tuna Luso)

É hora de decisão para a Águia Guerreira na Copa do Brasil. A Tuna Luso enfrenta o Juventude-RS, de hoje (12), às 21h30, na Curuzu, em Belém, pela 3ª fase da competição mais democrática do futebol brasileiro. Vale uma cota de R$1 milhão, grana que pode ajudar muito a Lusa no planejamento para a Série D deste ano.

O confronto entre as regiões Norte x Sul mostra como é grandioso o país. A Tuna possui a vantagem de jogar em casa, na Curuzu, porém, vai enfrentar um time qualificado, que atualmente está na Série B do Brasileirão.

A Tuna chega à 3ª fase da competição nacional após ter goleado por 4 a 1 e eliminado o Tocantinópolis-TO, na fase anterior. Já o Juventude se classificou também com goleada, dessa vez contra o Guaporé-RO, pelo placar de 5 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

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Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

A partida é encarada como uma decisão pelo elenco da Tuna. Uma vitória da Águia Guerreira, faz a lusa faturar um pouco mais de R$1 milhão de cota. A Lusa já ganhou R$830 mil de participação e mais R$950 mil por ter avançado de fase. Esse valor pode ser útil para a equipe cruzmaltina na busca por qualificação do elenco na Série D do Brasileiro, que irá começar no mês de abril. A Águia Guerreira deposita sua confiança no goleiro Vinícius, além dos atacantes Jayme e Paulo Rangel, que vem desequilibrando pra Lusa nesta temporada.

image Paulo Rangel é a esperança de gols da Lusa (Thiago Gomes / O Liberal)

Pelo lado do Juventude, um triunfo coloca mais R$1.6 milhão na conta (o clube gaúcho recebe uma cota maior por estar na Série B) e garante sobrevivência na competição, que já conquistou na temporada 1999. A equipe alviverde conta com um velho conhecido do torcedor do Remo no elenco, o meia Pablo Roberto, que atuou pelo Leão Azul em 2023 e foi negociado e jogou no futebol português. Ele já realizou oito partidas nesta temporada pela equipe janconera e viajou a Belém para o confronto contra a Lusa.

image Pablo Roberto atuando pelo Remo em 2023 (Samara Miranda / Remo)

Tuna x Juventude jogam nesta quinta-feira (12), às 21h30, na Curuzu. Quem vencer avança na competição. Em caso de empate, a vaga na próxima fase da Copa do Brasil será decidida nas penalidades. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal +.

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