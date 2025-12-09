Barcelona x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League

Barcelona x Eintracht Frankfurt disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona x Eintracht ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barcelona é o 18° colocado da Champions League e soma 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 12 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Eintracht Frankfurt está em 28° lugae e acumula 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 14 gols sofridos.

VEJA MAIS

Barcelona x Eintracht: prováveis escalações

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Martín e Balde; Pedri, Eric García e Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha.

Eintracht: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate e Brown; Chaibi, Skhiri e Gotze; Doan, Knauff e Bahoya.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Eintracht Frankfurt

Champions League

Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 17h