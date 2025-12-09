Barcelona x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League Barcelona e Eintracht Frankfurt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 09.12.25 16h00 Na última rodada da Liga dos Campeões, o Barcelona perdeu para o Chelsea e o Eintracht foi goleado pela Atalanta, ambos por 3 a 0 (X/ @FCBarcelona) Barcelona x Eintracht Frankfurt disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Barcelona x Eintracht ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Barcelona é o 18° colocado da Champions League e soma 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 12 gols marcados e 10 gols sofridos. Já o Eintracht Frankfurt está em 28° lugae e acumula 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 14 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Champions League movimenta o futebol nesta terça-feira Inter x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/12) pela Champions League Inter de Milão e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Atalanta x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/12) pela Champions League Atalanta e Chelsea jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Barcelona x Eintracht: prováveis escalações Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Martín e Balde; Pedri, Eric García e Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Eintracht: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate e Brown; Chaibi, Skhiri e Gotze; Doan, Knauff e Bahoya. FICHA TÉCNICA Barcelona x Eintracht Frankfurt Champions League Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Eintracht Frankfurt Barcelona jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Sub 20 América x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa do Brasil Sub-20 hoje (09) América-MG e São Paulo jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 19h00 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Liga dos Campeões Mônaco x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League Monaco e Galatasaray jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04