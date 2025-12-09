Capa Jornal Amazônia
Em busca de treinador, Remo mira Martín Palermo, do Fortaleza, para 2026, aponta jornalista

Clube azulino estaria interessado no treinador que comandou o tricolor cearense na Série A

Apesar do rebaixamento, treinador teve bom aproveitamento no Fortaleza (Divulgação / Fortaleza)

Sem treinador confirmado para 2026, o Remo segue no mercado em busca de um nome forte para comandar a equipe na próxima temporada. Com as negociações com Guto Ferreira esfriadas, o clube azulino estaria de olho no técnico argentino Martín Palermo, que comandou o Fortaleza-CE na reta final da Série A do Brasileirão. A informação é do jornalista argentino da TyC Sports, Germán García Grova.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Conforme as informações compartilhadas pelo jornalista, Palermo é o nome mais forte para ser o treinador do Remo em 2026. Segundo ele, ainda não há nada definido, mas os primeiros contatos com o técnico já foram feitos.

Se as negociações avançarem, o Leão Azul terá que brigar pelo comandante com o Fortaleza, visto que o clube cearense tem interesse em manter o argentino mesmo com o rebaixamento para a Série B.

Nesta temporada, Martín Palermo comandou o Olímpia, do Paraguai, onde disputou a Libertadores da América, fazendo dois jogos antes de deixar a equipe. Após isso, o treinador aceitou o desafio de comandar o tricolor cearense e substituiu Renato Paiva, tendo, assim, a sua primeira experiência como técnico no futebol brasileiro.

Apesar de não ter conseguido evitar o rebaixamento da equipe, Palermo teve um aproveitamento de mais de 54%. Em 17 jogos, foram oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Palermo é ex-jogador de futebol. Ele é o maior artilheiro da história do Boca Juniors, com 237 gols, tendo conquistado duas Libertadores, um Mundial de Clubes e seis campeonatos argentinos.

Como técnico, passou pelo Arsenal de Sarandí, Unión Española e Curicó Unido, ambos do Chile, Pachuca, do México, Aldosivi e Platense, da Argentina, além do Olímpia, Fortaleza e Godoy Cruz, na Argentina, onde começou a carreira.

No mercado

Até o momento, o Remo ainda não anunciou quem será o treinador da equipe em 2026. O time azulino conquistou o acesso à Série A sob o comando de Guto Ferreira, que deveria renovar com o clube, mas as negociações tiveram uma reviravolta e a renovação não foi para frente. Com isso, o Leão Azul está no mercado. Nomes como o de Cuca e Tiago Nunes surgiram como possíveis substitutos, mas também não avançaram.

