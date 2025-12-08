Remo negocia pré-temporada no CT do Retrô, em Pernambuco Reconhecido como um dos mais promissores novos centros de treinamento do Nordeste, o CT do Retrô costuma ser procurado por clubes que passam por Recife O Liberal 08.12.25 21h37 CT do Retrô (Retrô) De volta à elite do futebol brasileiro em 2026, o Remo negocia a realização de parte da sua pré-temporada em Pernambuco. O clube mantém conversas com o Retrô para utilizar o Centro de Treinamento da Fênix, localizado em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A ideia da diretoria azulina é utilizar a estrutura entre os dias 5 e 15 de janeiro. A informação foi publicada, nesta segunda-feira (08), pelo portal NE45 junto ao clube pernambucano. As tratativas seguem em andamento e podem ter um desfecho nos próximos dias. VEJA MAIS Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina Remo anuncia renovação de contrato com o goleiro Ygor Vinhas Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo Reconhecido como um dos mais promissores novos centros de treinamento do Nordeste, o CT do Retrô costuma ser procurado por clubes que passam por Recife ao longo da temporada, seja para jogos ou períodos de preparação. A estrutura já recebeu equipes de diversas regiões do país. O Remo busca um local que ofereça condições consideradas ideais para o início da temporada 2026. O ano marca o retorno do clube à Série A do Campeonato Brasileiro e a expectativa interna é de um investimento elevado no futebol, com uma das maiores folhas salariais de sua história. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PREPARAÇÃO Remo negocia pré-temporada no CT do Retrô, em Pernambuco Reconhecido como um dos mais promissores novos centros de treinamento do Nordeste, o CT do Retrô costuma ser procurado por clubes que passam por Recife 08.12.25 21h37 FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com o goleiro Ygor Vinhas Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo 08.12.25 15h27 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 Fonseca encanta torcida brasileira, mas Alcaraz confirma favoritismo e vence exibição em Miami 09.12.25 1h03 PREVISÃO Simulação prevê Remo na lanterna do Brasileirão 2026; entenda o cenário Previsão de Inteligência Artificial mostra "destino" do Leão na Série A; projeção da CazéTV repercutiu nas redes 08.12.25 22h03 INFLUENCIA ESPIRITUAL Márcia Sensitiva diz que Neymar está sofrendo de 'amarração espiritual' e precisa de 'exorcismo' Espiritualista afirma que padrão de fraturas do craque não é normal 27.11.25 22h44