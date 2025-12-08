Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo negocia pré-temporada no CT do Retrô, em Pernambuco

Reconhecido como um dos mais promissores novos centros de treinamento do Nordeste, o CT do Retrô costuma ser procurado por clubes que passam por Recife

O Liberal
fonte

CT do Retrô (Retrô)

De volta à elite do futebol brasileiro em 2026, o Remo negocia a realização de parte da sua pré-temporada em Pernambuco. O clube mantém conversas com o Retrô para utilizar o Centro de Treinamento da Fênix, localizado em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A ideia da diretoria azulina é utilizar a estrutura entre os dias 5 e 15 de janeiro. A informação foi publicada, nesta segunda-feira (08), pelo portal NE45 junto ao clube pernambucano. As tratativas seguem em andamento e podem ter um desfecho nos próximos dias.

VEJA MAIS

image Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais
Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina

image Remo anuncia renovação de contrato com o goleiro Ygor Vinhas
Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo

Reconhecido como um dos mais promissores novos centros de treinamento do Nordeste, o CT do Retrô costuma ser procurado por clubes que passam por Recife ao longo da temporada, seja para jogos ou períodos de preparação. A estrutura já recebeu equipes de diversas regiões do país.

O Remo busca um local que ofereça condições consideradas ideais para o início da temporada 2026. O ano marca o retorno do clube à Série A do Campeonato Brasileiro e a expectativa interna é de um investimento elevado no futebol, com uma das maiores folhas salariais de sua história.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

série a
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

PREPARAÇÃO

Remo negocia pré-temporada no CT do Retrô, em Pernambuco

Reconhecido como um dos mais promissores novos centros de treinamento do Nordeste, o CT do Retrô costuma ser procurado por clubes que passam por Recife

08.12.25 21h37

FUTEBOL

Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais

Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina

08.12.25 15h49

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com o goleiro Ygor Vinhas

Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo

08.12.25 15h27

FUTEBOL

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

08.12.25 12h54

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais

Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina

08.12.25 15h49

Fonseca encanta torcida brasileira, mas Alcaraz confirma favoritismo e vence exibição em Miami

09.12.25 1h03

PREVISÃO

Simulação prevê Remo na lanterna do Brasileirão 2026; entenda o cenário

Previsão de Inteligência Artificial mostra "destino" do Leão na Série A; projeção da CazéTV repercutiu nas redes

08.12.25 22h03

INFLUENCIA ESPIRITUAL

Márcia Sensitiva diz que Neymar está sofrendo de 'amarração espiritual' e precisa de 'exorcismo'

Espiritualista afirma que padrão de fraturas do craque não é normal

27.11.25 22h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda