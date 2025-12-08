Remo negocia pré-temporada no CT do Retrô, em Pernambuco

De volta à elite do futebol brasileiro em 2026, o Remo negocia a realização de parte da sua pré-temporada em Pernambuco. O clube mantém conversas com o Retrô para utilizar o Centro de Treinamento da Fênix, localizado em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

A ideia da diretoria azulina é utilizar a estrutura entre os dias 5 e 15 de janeiro. A informação foi publicada, nesta segunda-feira (08), pelo portal NE45 junto ao clube pernambucano. As tratativas seguem em andamento e podem ter um desfecho nos próximos dias.

Reconhecido como um dos mais promissores novos centros de treinamento do Nordeste, o CT do Retrô costuma ser procurado por clubes que passam por Recife ao longo da temporada, seja para jogos ou períodos de preparação. A estrutura já recebeu equipes de diversas regiões do país.

O Remo busca um local que ofereça condições consideradas ideais para o início da temporada 2026. O ano marca o retorno do clube à Série A do Campeonato Brasileiro e a expectativa interna é de um investimento elevado no futebol, com uma das maiores folhas salariais de sua história.