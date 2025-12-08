Remo anuncia renovação de contrato com o goleiro Ygor Vinhas

O Clube do Remo renovou o contrato do goleiro Ygor Vinhas. O atleta chegou ao elenco azulino no final de fevereiro de 2025 e fez parte do time que conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O contrato do goleiro foi renovado para a temporada 2026, ou seja, por um ano.Ygor é natural de Paracatu (MG), tem 31 anos e disputou dois jogos pelo Remo na Série B 2025.

Antes de sua chegada ao Leão Azul. Vinhas teve grande rodagem no futebol do sudeste, passando por clubes como Paulista, Ferroviária, Capivariano, São Caetano, Mirassol, Ponte Preta, Água Santa, além de incursões no Avaí e Londrina.

Embora tenha sido reserva na maior parte do tempo, Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo.

"Estou muito feliz com a renovação e em poder dar continuidade nessa história positiva que estamos construindo. Espero que 2026 seja ainda mais cheio de conquistas e momentos de alegrias para todos nós", disse o goleiro azulino.

VEJA MAIS

Recentemente, o Remo encerrou o contrato com o goleiro Léo Lang, outro jogador que compunha o banco de reservas do titular Marcelo Rangel. Rangel, embora o clube não confirme, ao que tudo indica já teria tido o contrato renova, mas a diretoria não confirma.

Entre renovações e contratações, o Remo segue reformulando elenco para a disputa da Série A, após 32 anos de ausência na elite. A competição terá o início adiantado para 28 de janeiro, por conta da realização da Copa do Mundo.

Com isso, o calendário da principal competição do país sofrerá uma pausa entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Após a Copa, o Brasileirão retorna e segue até o dia 2 de dezembro.