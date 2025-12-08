Remo anuncia renovação de contrato com o goleiro Ygor Vinhas Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo O Liberal 08.12.25 15h27 Ygor Vinhas renovou contrato para a temporada de 2026. (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo) O Clube do Remo renovou o contrato do goleiro Ygor Vinhas. O atleta chegou ao elenco azulino no final de fevereiro de 2025 e fez parte do time que conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O contrato do goleiro foi renovado para a temporada 2026, ou seja, por um ano.Ygor é natural de Paracatu (MG), tem 31 anos e disputou dois jogos pelo Remo na Série B 2025. Antes de sua chegada ao Leão Azul. Vinhas teve grande rodagem no futebol do sudeste, passando por clubes como Paulista, Ferroviária, Capivariano, São Caetano, Mirassol, Ponte Preta, Água Santa, além de incursões no Avaí e Londrina. Embora tenha sido reserva na maior parte do tempo, Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo. "Estou muito feliz com a renovação e em poder dar continuidade nessa história positiva que estamos construindo. Espero que 2026 seja ainda mais cheio de conquistas e momentos de alegrias para todos nós", disse o goleiro azulino. VEJA MAIS Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição Recentemente, o Remo encerrou o contrato com o goleiro Léo Lang, outro jogador que compunha o banco de reservas do titular Marcelo Rangel. Rangel, embora o clube não confirme, ao que tudo indica já teria tido o contrato renova, mas a diretoria não confirma. Entre renovações e contratações, o Remo segue reformulando elenco para a disputa da Série A, após 32 anos de ausência na elite. A competição terá o início adiantado para 28 de janeiro, por conta da realização da Copa do Mundo. Com isso, o calendário da principal competição do país sofrerá uma pausa entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Após a Copa, o Brasileirão retorna e segue até o dia 2 de dezembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo goleiro ygor vinhas jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com o goleiro Ygor Vinhas Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo 08.12.25 15h27 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40