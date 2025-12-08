Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo anuncia renovação de contrato com o goleiro Ygor Vinhas

Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo

O Liberal
fonte

Ygor Vinhas renovou contrato para a temporada de 2026. (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo)

O Clube do Remo renovou o contrato do goleiro Ygor Vinhas. O atleta chegou ao elenco azulino no final de fevereiro de 2025 e fez parte do time que conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O contrato do goleiro foi renovado para a temporada 2026, ou seja, por um ano.Ygor é natural de Paracatu (MG), tem 31 anos e disputou dois jogos pelo Remo na Série B 2025.

Antes de sua chegada ao Leão Azul. Vinhas teve grande rodagem no futebol do sudeste, passando por clubes como Paulista, Ferroviária, Capivariano, São Caetano, Mirassol, Ponte Preta, Água Santa, além de incursões no Avaí e Londrina.

Embora tenha sido reserva na maior parte do tempo, Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo.

"Estou muito feliz com a renovação e em poder dar continuidade nessa história positiva que estamos construindo. Espero que 2026 seja ainda mais cheio de conquistas e momentos de alegrias para todos nós", disse o goleiro azulino.

VEJA MAIS

image Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026
Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

image Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história'
Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense

image Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026
Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição

Recentemente, o Remo encerrou o contrato com o goleiro Léo Lang, outro jogador que compunha o banco de reservas do titular Marcelo Rangel. Rangel, embora o clube não confirme, ao que tudo indica já teria tido o contrato renova, mas a diretoria não confirma.

Entre renovações e contratações, o Remo segue reformulando elenco para a disputa da Série A, após 32 anos de ausência na elite. A competição terá o início adiantado para 28 de janeiro, por conta da realização da Copa do Mundo.

Com isso, o calendário da principal competição do país sofrerá uma pausa entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Após a Copa, o Brasileirão retorna e segue até o dia 2 de dezembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

goleiro ygor vinhas

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais

Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina

08.12.25 15h49

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com o goleiro Ygor Vinhas

Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo

08.12.25 15h27

FUTEBOL

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

08.12.25 12h54

lançamento

Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz

08.12.25 11h40

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DESPEDIDA

Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026

Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada

07.12.25 17h42

FUTEBOL

Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo

Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos

06.12.25 22h46

FUTEBOL

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

08.12.25 12h54

lançamento

Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz

08.12.25 11h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda