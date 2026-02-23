Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida' Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá O Liberal 23.02.26 20h57 O Clube do Remo viveu uma de suas noites mais marcantes na temporada no último domingo, ao vencer o Cametá por 3 a 2, de virada, com um gol nos acréscimos que garantiu a classificação para a final do Parazão. O protagonista foi Patrick de Paula, autor de um chute decisivo após o Leão sair perdendo por 2 a 0. Um dia depois da partida, o meio-campista conversou com a imprensa na reapresentação do elenco, já projetando a sequência pesada de jogos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ao relembrar o gol que selou a virada no fim do confronto, Patrick destacou o peso emocional do lance e o esforço coletivo para buscar o resultado. “Um momento único, todo jogador deseja, trabalha pra isso. Com a ajuda do grupo a gente pode buscar a vitória. A gente sabia da dificuldade do jogo, do campo, não desistiu e conseguiu virar”, afirmou. O camisa azulino também ressaltou o significado pessoal do gol: “Foi um momento único na minha vida, tava buscando esse gol, graças a Deus deu tudo certo, fui feliz no chute e saiu muito bem”. VEJA MAIS Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau Assim como havia ocorrido contra o Águia de Marabá, o Remo precisou reagir depois de sair atrás no placar. Para Patrick, esse tipo de cenário faz parte do jogo e exige maturidade da equipe. “No futebol não vai ser sempre que você vai sair na frente do resultado. A gente trabalha pra melhorar, não tomar gol, defender e atacar bem. O professor Osorio faz isso muito bem, sempre conversando com a gente”, avaliou, ao comentar a postura do time diante das adversidades. Sobre o duelo específico contra o Cametá, o meio-campista reforçou o desgaste físico e mental imposto por mais uma partida em que foi necessário correr atrás do resultado. “A gente sabia da dificuldade do jogo, que foi como em Marabá, onde tivemos que correr atrás do resultado. É difícil, tem que correr mais, se desgastar mais, mas isso mostra a força do grupo. Está todo mundo junto, treinando e se dedicando bem”, destacou. Com a vaga assegurada na decisão do Campeonato Paraense, o Remo terá pela frente o clássico contra o Paysandu. Patrick projetou o período de preparação até a final, que será disputada em Belém. “A gente vai procurar dar o máximo nesses próximos 15 dias. Vamos jogar em Belém, ter bastante tempo pra se dedicar e fazer uma excelente final”, disse. Antes da decisão estadual, porém, o Leão volta suas atenções para o Brasileirão. Já nesta quarta-feira (25), o time entra em campo no Mangueirão contra o Internacional, em mais um compromisso que exige foco imediato. Embalado pela classificação heroica, o Remo tenta transformar o bom momento anímico em rendimento também no campeonato nacional. 