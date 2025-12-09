Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Volante emprestado ao Mirassol é oferecido ao Remo, diz jornalista

Jogador pertence ao Coritiba, mas foi transferido para a equipe paulista para disputar a Série A de 2025

O Liberal
fonte

Jogador pode ser contratado pelo Remo (Divulgação / Mirassol)

Em planejamento para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo está no mercado em busca de treinador e jogadores para a próxima temporada. O clube ainda não anunciou nenhum nome novo para o elenco de 2026, mas alguns nomes já foram apontados como possíveis contratações. Um deles é o volante Matheus Bianqui, que está no Mirassol-SP, mas pertence ao Coritiba-PR.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo o jornalista Rogério Scarione, setorista do Coritiba, o clube paranaense não estaria interessado no retorno do volante à equipe para 2026 e ofereceu o jogador ao Remo.

O volante começou o ano de 2025 no Coxa, disputando o estadual, tendo feito nove jogos e dois gols. Contudo, ao longo da temporada, foi emprestado ao Mirassol para a disputa da Série A. Com a equipe auriverde, Matheus Bianqui disputou 13 partidas, sem balançar as redes.

Conforme as informações, ainda não há nada acertado, apenas conversas, com o nome sendo analisado. Bianqui tem 27 anos e, além de Mirassol e Coritiba, já passou pelo Londrina-PR, onde foi campeão paranaense em 2021, Chapecoense-SC e Maringá-PR.

Vale destacar que, até o momento, o Remo só anunciou renovação de contratos, do lateral Marcelinho e do goleiro Ygor Vinhas. Além disso, o clube comunicou a saída do artilheiro Pedro Rocha e ainda não confirmou a renovação ou não do treinador Guto Ferreira.

Em entrevista ao jornalista Abner Luiz no Bom Dia Pará, da TV Liberal, o executivo de futebol azulino Marcos Braz confirmou a contratação do atacante Alef Manga, de 31 anos. Sendo assim, o jogador é o primeiro contratado do clube para 2026.

A temporada do Leão Azul começa oficialmente com a disputa da Supercopa Grão-Pará, contra o Águia de Marabá, no dia 17 de janeiro, no Mangueirão. Em seguida, a equipe terá o Parazão, Campeonato Brasileiro, Copa Verde e Copa do Brasil.

