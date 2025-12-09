Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela

Representantes dos 12 clubes que vão participar do Campeonato Paraense de 2026, assim como membros da Federação Paraense de Futebol (FPF), se reúnem nesta terça-feira (9), no distrito de Icoaraci, em Belém, para a realização do congresso técnico do torneio. No encontro serão decididos pontos do regulamento do Parazão 2026 e será realizado o sorteio dos grupos, assim como a divulgação da tabela básica.

Pela manhã, será realizado o congresso arbitral, parte mais importante do congresso técnico, na qual os representantes das equipes participantes e da FPF decidem cada ponto do regulamento do torneio. Os itens já foram previamente determinados em outras reuniões com a Federação, chamadas de "pré-congresso", e serão votados pelos participantes.

À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026, para adequar o torneio ao número de datas disponíveis pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Neste ano, o Parazão será dividido em dois grupos de seis times e cada equipe enfrentará, na primeira fase, apenas clubes das outras chaves. Somam-se, portanto, seis jogos para cada agremiação, sendo três em casa e três fora.

Após seis rodadas, os oito melhores clubes da classificação geral avançam às quartas de final (em partida única), enquanto os dois piores serão rebaixados à Série B1 de 2027.

De acordo com comunicado divulgado pela FPF na última segunda-feira (8), o sorteio tem sete regras básicas:

Remo e Paysandu são cabeças de chave

Re-Pa acontece na 4ª rodada

São Francisco e São Raimundo ficam em potes diferentes

O clássico Rai-Fran será em fim de semana diferente do Re-Pa

O sorteio define quem será o mandante do Rai-Fran

Times que dividem estádio podem se enfrentar na última rodada

Ninguém joga três vezes seguidas como mandante ou visitante.

Os times que integram a primeira divisão do futebol paraense em 2026 são Águia de Marabá, Amazônia Independente, Bragantino, Cametá, Capitão Poço, Castanhal, Clube do Remo, Paysandu, Santa Rosa, São Francisco, São Raimundo e Tuna Luso.