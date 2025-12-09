Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. Caio Maia 09.12.25 12h04 Congresso técnico do Parazão 2026 (Ivan Duarte/ O Liberal) Representantes dos 12 clubes que vão participar do Campeonato Paraense de 2026, assim como membros da Federação Paraense de Futebol (FPF), se reúnem nesta terça-feira (9), no distrito de Icoaraci, em Belém, para a realização do congresso técnico do torneio. No encontro serão decididos pontos do regulamento do Parazão 2026 e será realizado o sorteio dos grupos, assim como a divulgação da tabela básica. Pela manhã, será realizado o congresso arbitral, parte mais importante do congresso técnico, na qual os representantes das equipes participantes e da FPF decidem cada ponto do regulamento do torneio. Os itens já foram previamente determinados em outras reuniões com a Federação, chamadas de "pré-congresso", e serão votados pelos participantes. À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026, para adequar o torneio ao número de datas disponíveis pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Neste ano, o Parazão será dividido em dois grupos de seis times e cada equipe enfrentará, na primeira fase, apenas clubes das outras chaves. Somam-se, portanto, seis jogos para cada agremiação, sendo três em casa e três fora. Após seis rodadas, os oito melhores clubes da classificação geral avançam às quartas de final (em partida única), enquanto os dois piores serão rebaixados à Série B1 de 2027. De acordo com comunicado divulgado pela FPF na última segunda-feira (8), o sorteio tem sete regras básicas: Remo e Paysandu são cabeças de chave Re-Pa acontece na 4ª rodada São Francisco e São Raimundo ficam em potes diferentes O clássico Rai-Fran será em fim de semana diferente do Re-Pa O sorteio define quem será o mandante do Rai-Fran Times que dividem estádio podem se enfrentar na última rodada Ninguém joga três vezes seguidas como mandante ou visitante. Os times que integram a primeira divisão do futebol paraense em 2026 são Águia de Marabá, Amazônia Independente, Bragantino, Cametá, Capitão Poço, Castanhal, Clube do Remo, Paysandu, Santa Rosa, São Francisco, São Raimundo e Tuna Luso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Sub 20 América x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa do Brasil Sub-20 hoje (09) América-MG e São Paulo jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 19h00 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Liga dos Campeões Mônaco x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League Monaco e Galatasaray jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04