Após três fases da Copa do Brasil, apenas o Pará possui representantes na competição Paysandu, Águia de Marabá e Remo mantêm a região na disputa e já garantiram premiações milionárias no torneio nacional O Liberal 13.03.26 16h46 A Copa do Brasil é um torneio altamente rentável para os clubes participantes. (Rodrigo Rodrigues - CBF) Após três fases disputadas da Copa do Brasil 2026, apenas três clubes da Região Norte seguem na competição, todos do Pará: Paysandu, Águia de Marabá e Clube do Remo. As equipes continuam na briga por classificação e também pelas altas premiações oferecidas pela CBF, que tornam o torneio um dos mais rentáveis e democráticos do calendário nacional. Cada um dos representantes da região iniciou a competição em momentos diferentes. O Paysandu garantiu vaga direta na terceira fase após conquistar a Copa Verde 2025, enquanto o Remo só entrará ainda mais adiante, começando sua participação apenas na quinta fase. Já o Águia de Marabá iniciou a campanha antes e conseguiu avançar ao longo das etapas iniciais do torneio. Além da importância esportiva, a Copa do Brasil também representa uma das principais fontes de receita para os clubes do país. A competição distribui premiações milionárias a cada fase disputada. Nas etapas iniciais, as cotas giram em torno de R$ 400 mil na primeira fase, aproximadamente R$ 830 mil na segunda e cerca de R$ 950 mil na terceira. A quarta fase ultrapassa a marca de R$ 1 milhão, enquanto as equipes que participam da quinta fase já garantem valores superiores a R$ 2 milhões. VEJA MAIS [[(standard.Article) O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço]] Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase Entre os clubes do Pará, o avanço nas fases também significou reforço financeiro importante. O Águia de Marabá já acumula mais de R$ 2,1 milhões em premiação ao avançar desde a segunda fase. O Paysandu, que entrou diretamente na terceira fase do torneio, assegurou cerca de R$ 950 mil apenas pela participação na etapa. Já o Remo, que estreia apenas na quinta fase, tem garantida uma cota superior a R$ 2 milhões antes mesmo de disputar seu primeiro confronto na edição. Para clubes de regiões fora do eixo tradicional do futebol brasileiro, essas cifras representam impacto direto no orçamento da temporada. Por isso, cada avanço dentro da competição nacional significa não apenas continuidade na disputa esportiva, mas também reforço financeiro capaz de ajudar no planejamento e na estrutura das equipes. Ao todo, 25 clubes da Região Norte iniciaram a Copa do Brasil 2026. Confira a lista: Pará (6 clubes) Bragantino Tuna Luso Brasileira Castanhal Águia de Marabá Paysandu Clube do Remo Amazonas (4 clubes) Amazonas Nacional Manaus Manauara Acre (3 clubes) Galvez Vasco da Gama (Acre) Independência Roraima (3 clubes) Baré Monte Roraima Grêmio Atlético Sampaio Rondônia (3 clubes) Guaporé Ji-Paraná Porto Velho Amapá (3 clubes) Independente Trem Oratório Tocantins (3 clubes) Araguaína Tocantinópolis Capital Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do brasil 2026 futebol do norte futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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