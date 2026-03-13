Após três fases da Copa do Brasil, apenas o Pará possui representantes na competição

Após três fases disputadas da Copa do Brasil 2026, apenas três clubes da Região Norte seguem na competição, todos do Pará: Paysandu, Águia de Marabá e Clube do Remo. As equipes continuam na briga por classificação e também pelas altas premiações oferecidas pela CBF, que tornam o torneio um dos mais rentáveis e democráticos do calendário nacional.

Cada um dos representantes da região iniciou a competição em momentos diferentes. O Paysandu garantiu vaga direta na terceira fase após conquistar a Copa Verde 2025, enquanto o Remo só entrará ainda mais adiante, começando sua participação apenas na quinta fase. Já o Águia de Marabá iniciou a campanha antes e conseguiu avançar ao longo das etapas iniciais do torneio.

Além da importância esportiva, a Copa do Brasil também representa uma das principais fontes de receita para os clubes do país. A competição distribui premiações milionárias a cada fase disputada. Nas etapas iniciais, as cotas giram em torno de R$ 400 mil na primeira fase, aproximadamente R$ 830 mil na segunda e cerca de R$ 950 mil na terceira. A quarta fase ultrapassa a marca de R$ 1 milhão, enquanto as equipes que participam da quinta fase já garantem valores superiores a R$ 2 milhões.

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Entre os clubes do Pará, o avanço nas fases também significou reforço financeiro importante. O Águia de Marabá já acumula mais de R$ 2,1 milhões em premiação ao avançar desde a segunda fase. O Paysandu, que entrou diretamente na terceira fase do torneio, assegurou cerca de R$ 950 mil apenas pela participação na etapa. Já o Remo, que estreia apenas na quinta fase, tem garantida uma cota superior a R$ 2 milhões antes mesmo de disputar seu primeiro confronto na edição.

Para clubes de regiões fora do eixo tradicional do futebol brasileiro, essas cifras representam impacto direto no orçamento da temporada. Por isso, cada avanço dentro da competição nacional significa não apenas continuidade na disputa esportiva, mas também reforço financeiro capaz de ajudar no planejamento e na estrutura das equipes.

Ao todo, 25 clubes da Região Norte iniciaram a Copa do Brasil 2026. Confira a lista:

Pará (6 clubes)

Bragantino

Tuna Luso Brasileira

Castanhal

Águia de Marabá

Paysandu

Clube do Remo

Amazonas (4 clubes)

Amazonas

Nacional

Manaus

Manauara

Acre (3 clubes)

Galvez

Vasco da Gama (Acre)

Independência

Roraima (3 clubes)

Baré

Monte Roraima

Grêmio Atlético Sampaio

Rondônia (3 clubes)

Guaporé

Ji-Paraná

Porto Velho

Amapá (3 clubes)

Independente

Trem

Oratório

Tocantins (3 clubes)

Araguaína

Tocantinópolis

Capital