Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase Igor Wilson 12.03.26 23h56 A Tuna Luso lutou até o fim, jogou de igual para igual com o Juventude e chegou a sonhar com a classificação na Copa do Brasil, mas acabou eliminada na noite desta quinta-feira (12), no Estádio da Curuzu. Depois de abrir o placar com Paulo Rangel no início do jogo e sofrer o empate nos acréscimos do primeiro tempo, a equipe paraense manteve a intensidade na etapa final, criou boas oportunidades, mas não conseguiu voltar à frente no marcador. Com o 1 a 1 persistindo até o fim, a decisão foi para os pênaltis, onde o time gaúcho levou a melhor. Classificado, o Juventude agora terá pela frente outro paraense, o Águia de Marabá, na próxima fase do torneio. Em uma etapa inicial equilibrada e bastante disputada, o time paraense conseguiu se impor em vários momentos e chegou a sair na frente logo no início, mas sofreu o empate nos acréscimos. O início foi truncado, com muitas disputas físicas e poucas construções mais longas. Ainda assim, a Tuna aproveitou uma falha defensiva do adversário para abrir o placar logo aos oito minutos. Manuel Castro perdeu a bola no campo de defesa, Jayme recuperou e avançou até a área antes de rolar para trás. Bem posicionado, o veterano Paulo Rangel apareceu para completar e balançar a rede, colocando a equipe cruzmaltina em vantagem quando o jogo ainda não apontava um domínio claro de nenhum dos lados. Depois do gol, o time gaúcho passou a pressionar em busca do empate. Manuel Castro teve duas boas oportunidades, mas encontrou resistência da defesa da Águia Guerreira. Aos 16 minutos, Mandaca arriscou de fora da área, a bola desviou e quase surpreendeu o goleiro Vinícius, que conseguiu afastar de carrinho. Logo depois, após disputa na área da Tuna, Castro finalizou, a bola passou por Vinícius e ia morrer no fundo da rede, mas Douglas Santos salvou com os pés praticamente em cima da linha. Nos minutos finais da etapa, a Tuna voltou a assustar de novo e esteve perto de ampliar. Aos 37, em contra-ataque rápido, Paulo Rangel acionou Otávio, que deixou Jayme livre na área, mas o atacante finalizou em cima do goleiro Jandrei, perdendo uma chance incrível. Quando o intervalo parecia chegar com vantagem paraense, o Juventude reagiu com uma blitz. No primeiro lance, Amaral ainda salvou em cima da linha após jogada de Pablo Roberto, mas, praticamente no último lance, Gabriel Taliari aproveitou rebote de Vinícius após chute rasteiro de Castro e empurrou para as redes. Jogadores da Tuna reclamaram de falta na origem do lance, mas o gol foi confirmado pela arbitragem — e, sem VAR, o empate foi mantido. 2º Tempo A etapa final começou em ritmo acelerado e quase com novo gol da Tuna. Com menos de um minuto, Jayme aproveitou falha da defesa adversária, roubou a bola e finalizou. O goleiro Jandrei fez a defesa, o atacante ainda tentou novamente no rebote e parou outra vez no arqueiro. A bola sobrou para Otávio, que apareceu livre na entrada da pequena área, mas também finalizou em cima do goleiro, desperdiçando uma chance clara para recolocar os donos da casa em vantagem. Empurrada pela torcida, a Tuna manteve a pressão. Em contra-ataque puxado por Jayme, Otávio voltou a aparecer bem na área, mas tentou driblar em vez de finalizar e o lance se perdeu. Do outro lado, o técnico Maurício Barbieri reagiu rápido e promoveu três mudanças de uma vez no Juventude, redesenhando a equipe com uma proposta mais ofensiva em busca da virada. Aos 11 minutos, a equipe paraense voltou a reclamar de um possível pênalti. Otávio foi desarmado na entrada da área e, no rebote, Derlan invadiu a área e caiu após dividida com Marcos Paulo. A arbitragem mandou o jogo seguir. Pouco depois, a Tuna voltou a assustar em chute forte de Gabriel Furtado, que bateu no braço de um defensor do Juventude. A árbitra marcou falta perigosa na entrada da área — mais alguns centímetros e o lance seria dentro da área. Nos minutos finais, o desgaste físico começou a pesar. A Tuna ainda tentou acelerar com a entrada de Bilau no ataque, enquanto o Juventude respondeu em algumas chegadas nos acréscimos. Com as equipes já exaustas e o empate persistindo após sete minutos de acréscimo, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Juventude mostrou mais eficiência. Gabriel Taliari abriu a série com gol para os gaúchos e Luã Niger respondeu pela Tuna. Safira converteu para o Juventude, mas a Tuna desperdiçou duas cobranças seguidas: Wanderlan parou em defesa de Jandrei e Túlio acertou a trave. Coube a Mandaca converter a última cobrança e garantir a classificação do time gaúcho, que além da vaga assegurou a premiação de cerca de R$ 1 milhão na competição. 