Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil

Barra x América MG disputam hoje, quinta-feira (12/03), a terceira rodada da Copa do Brasil 2026. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Barra x América-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barra vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Santa Catarina, um empate de 1 a 1 com o Camboriú, outra vitória de 3 a 0 sobre o mesmo adversário. O time também superou a Chapecoense durante a final do Campeonato Catarinense, após uma vitória de 3 a 1 e uma derrota de 1 a 0.

O América Mineiro vem da final do Campeonato Mineiro, na qual derrotou o Atlético Mineiro nos pênaltis após dois empates. O time também perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, venceu o North por 2 a 1 e superou o Tirol nos pênaltis em seus últimos jogos.

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Barra x América (MG): prováveis escalações

Barra: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Éverton Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique e Péricles; Geovany, Bernabé e Gabriel Silva. Técnico: Rafael Piccinin.

América: Gustavo; Maguinho, Emerson, Rafa Barcelos, Paulinho; Val Soares, Felipe Amaral e Eduardo Person; Paulo Victor, Segovinha e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

FICHA TÉCNICA

Barra x América Mineiro

Copa do Brasil 2026

Local: Arena Barra FC, em Itajaí (SC)

Data/Horário: 12 de março de 2026, 21h30