Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil Barra e América MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 12.03.26 20h30 O América venceu o Tirol nos pênaltis na segunda rodada da Copa do Brasil (Mourão Panda/ América) Barra x América MG disputam hoje, quinta-feira (12/03), a terceira rodada da Copa do Brasil 2026. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Barra x América-MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Barra vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Santa Catarina, um empate de 1 a 1 com o Camboriú, outra vitória de 3 a 0 sobre o mesmo adversário. O time também superou a Chapecoense durante a final do Campeonato Catarinense, após uma vitória de 3 a 1 e uma derrota de 1 a 0. O América Mineiro vem da final do Campeonato Mineiro, na qual derrotou o Atlético Mineiro nos pênaltis após dois empates. O time também perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, venceu o North por 2 a 1 e superou o Tirol nos pênaltis em seus últimos jogos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Conference League, Liga Europa, Copa do Brasil, Série A saudita, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Barra x América (MG): prováveis escalações Barra: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Éverton Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique e Péricles; Geovany, Bernabé e Gabriel Silva. Técnico: Rafael Piccinin. América: Gustavo; Maguinho, Emerson, Rafa Barcelos, Paulinho; Val Soares, Felipe Amaral e Eduardo Person; Paulo Victor, Segovinha e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim. FICHA TÉCNICA Barra x América Mineiro Copa do Brasil 2026 Local: Arena Barra FC, em Itajaí (SC) Data/Horário: 12 de março de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave América-MG Barra Copa do Brasil 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Vitória e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02