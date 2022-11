Capanema Fighting acontece neste sábado com super GP na categoria peso-leve

Neste sábado (19) a cidade de Capanema irá receber mais uma edição do Capanema Fight a partir das 20h, na quadra de esportes do colégio São Pio X. Destaque para o super GP na categoria peso-leve, que terá a participação de Robson Cisco, Wilker Meireles "Gavião", Luiz Henrique "Mata Onça" e Joelson Ferreira "Jacaré". O vencedor dos combates da noite será o campeão da categoria peso-leve (70 Kg).

Capanema Fighting

Geovane Vs Jacaré Felipe Vs Macaxeira Jéssica Vs Juliana Kleysson Capanema Vs Cristian Campos Robson Cisco Vs Wilker Gavião Mata Onça Vs Jacaré Luta final GP 70 Kg

Açai Fight realiza 9ª edição neste sábado

O AFC (Açai Fight Combat) realiza neste sábado, na cidade de Jacundá (PA), a sua nona edição a partir das 20h no Bianca Eventos, que fica localizado na Rua 13 de Setembro. O evento contará com 10 lutas de mma profissionais com destaque para as lutas principais entre Magno Açai Vs Natan Dias e Wellington Lobo Vs Lucas Pezão.

Açai Fight Combat 09

Paulo Terremoto Vs Daniel Miralles Jenilton Matos Vs Rosiel Bad Boy Matheus Treme Terra Vs Daniel Cobreloa Vs Jonathan Nunes Wesley Capoeira Vs Jackson Jailson Boyka Vs Lobo Solitário Bombadinho Vs Super Schock Fabiano Terremoto Vs Lucas Welligton Lobo Vs Lucas Pezão Magno Acai Vs Natan Dias

Sanderson Tita finaliza Rafael Maximus no Sombra Fight Championship 28

O SFC (Sombra Fight Championship) realizou a sua edição de nº 28 no sábado (12), em Belém, no Centro de treinamento F2. O destaque ficou para a luta principal, em que Sanderson Santos "Tita" venceu Rafael Chaves "Máximo" por finalização no 2º round, assim chegado à sua 16ª vitória no MMA. O evento também contou com outras duas lutas, nas quais Junior Pereira "Gato Preto" venceu Francisco Assis por nocaute no 1º round e, na luta feminina, entre Marilene Araujo Vs Shirlene Marques, terminou empatada.

Deiveson Figueiredo admite preocupação com decisão dos juízes contra Brandon Moreno: ‘O UFC protege muito esse cara’

Pronto para a tetralogia contra Brandon Moreno, Deiveson Figueiredo tem uma certeza: não quer deixar o resultado da luta nas mãos dos juízes. Em entrevista ao ‘Combate’, o campeão dos moscas (até 56,7kg) revelou que irá buscar a vitória por nocaute ou finalização no UFC Rio e insinuou que o mexicano é ‘protegido’ pela organização. “É uma luta que a todo o tempo vou buscar finalizar, vou buscar nocautear. Quero ser mais nesta luta do que fui na última. Não quero deixar na mão dos juízes, até porque percebo que o UFC protege muito esse cara. Quero nocautear para que não tenha dúvidas”, disse Deiveson.

Nocaute de Alex Poatan deixará Israel Adesanya fora de ação por no mínimo dois meses

Mesmo que se confirme o plano de Israel Adesanya de ter uma nova chance contra Alex Poatan pelo cinturão dos médios (até 83,9kg), a revanche terá que aguardar pelo menos até o próximo ano. Isso porque o nigeriano recebeu 60 dias de suspensão médica obrigatória após ser nocauteado e destronado pelo brasileiro na luta principal do UFC 281

John Lineker e Fabrício Andrade fazem revanche pelo cinturão do ONE Championship em fevereiro

Após o inesperado desfecho do duelo entre John Lineker e Fabrício Andrade pelo cinturão peso galo (até 65,8kg) do ONE Championship, a organização decidiu realizar uma revanche imediata entre os brasileiros. O novo duelo está marcado para o dia 10 de fevereiro, quando a organização irá realizar o One on Prime Video 7 na cidade de Jacarta, capital da Indonésia.

Patricky Pitbull promete frustrar primo de Khabib para manter título dos leves no Bellator

Campeão peso leve (até 70,3kg.) do Bellator, Patricky Pitbull fará a sua primeira defesa de cinturão nesta sexta-feira (18), quando a organização americana realiza a edição 288 em Chicago, nos Estados Unidos. O potiguar terá pela frente o russo Usman Nurmagomedov, primo de Khabib Nurmagomedov.

“Estou muito confiante no trabalho que eu fiz com a minha equipe. Se de um lado o primo dele é o Khabib, no meu córner está o maior recordista da história do Bellator, o meu irmão Patrício Pitbull. Mas quem vai entrar no cage somos eu e ele, então não me interessa quem vai estar no córner dele. O Usman é um cara que chuta muito bem, tem um estilo bem diferente da maioria dos atletas russos", declarou.