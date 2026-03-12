Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (12/03), incluem partidas pela Europa League, Liga Conferência, Copa do Brasil, Campeonato Saudita, Libertadores e Brasileirão.

Às 19h, o Remo jogará contra o Fluminense pelo Brasileirão. Já às 19h30, o Vasco enfrentará o Palmeiras pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Remo x Fluminense - 19h - Premiere Vasco x Palmeiras - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere São Paulo x Chapecoense - 20h - Premiere Grêmio x Bragantino - 21h30 - Premiere

Campeonato Saudita

Neom x Al-Taawon - 16h - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Hazm x Al Kholood - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Najma x Dhamk - 16h - Sem informações

Copa do Brasil

Madureira x Águia de Marabá - 18h - Sem informações Vila Nova x Operário-MS - 19h - SporTV, GeTV e Premiere Operário Ferroviário x Capital-DF - 19h30 - Sem informações Maranhão x Ceará - 19h30 - Amazon Prime Video Sousa x CRB - 19h30 - Sem informações Amazonas x Figueirense - 20h - Sem informações Mixto x Novorizontino - 20h30 - Sem informações Tuna x Juventude - 21h30 - Sem informações Barra x América-MG - 21h30 - SporTV e Premiere Sport Recife x Anápolis - 21h30 - Amazon Prime Video

Copa Libertadores da América

Independiente Medellín x Juventud - 21h30 - Paramount+

Liga Conferência - Conference League

Rijeka x Strasbourg - 14h45 - Sem informações Samsunspor x Rayo Vallecano - 14h45 - Sem informações AZ x Sparta Praha - 14h45 - Sem informações Lech Poznán x Shakhtar Donetsk - 14h45 - Sem informações Celje x AEK Atenas - 17h - Sem informações Sigma x Mainz - 17h - Sem informações Crystal Palace x AEK Larnaca - 17h - CazéTV Fiorentina x Raków - 17h - CazéTV

Liga Europa - Europa League

Panathinaikos x Betis - 14h45 - CazéTV LOSC x Aston Villa - 14h45 - CazéTV Bologna x Roma - 14h45 - CazéTV Stuttgart x Porto - 14h45 - CazéTV Ferencváros x Braga - 17h - Sem informações Nottingham Forest x Midtjylland - 17h - CazéTV Racing Genk x Freiburg - 17h - Sem informações Celta x Lyon - 17h - CazéTV

Onde assistir ao jogo de Vasco e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Vasco x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela GeTV, TV Globo e Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Remo e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Remo x Fluminense terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Chapecoense; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Grêmio e Bragantino; veja o horário

O jogo entre Grêmio x Bragantino terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

19h30 - Vasco x Palmeiras - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

16h - Al Hazm x Al Kholood - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira.

SporTV

16h - Neom x Al-Taawon - Campeonato Saudita 19h - Vila Nova x Operário-MS - Copa do Brasil 21h30 - Barra x América-MG - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

07h - Vissel Kobe x Seoul - AFC Champions League 19h - Sporting Cristal x Carabobo - Libertadores

Premiere

19h - Vila Nova x Operário-MS - Copa do Brasil 19h - Remo x Fluminense - Brasileirão 19h30 - Vasco x Palmeiras - Brasileirão 20h - São Paulo x Chapecoense - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Bragantino - Brasileirão 21h30 - Barra x América-MG - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

21h30 - Independiente Medellín x Juventud - Libertadores

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.