Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Conference League, Liga Europa, Copa do Brasil, Série A saudita, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 12.03.26 7h00 Às 19h, o Remo jogará contra o Fluminense pelo Brasileirão (Luís Carlos/ Ascom Remo) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (12/03), incluem partidas pela Europa League, Liga Conferência, Copa do Brasil, Campeonato Saudita, Libertadores e Brasileirão. Às 19h, o Remo jogará contra o Fluminense pelo Brasileirão. Já às 19h30, o Vasco enfrentará o Palmeiras pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Remo x Fluminense - 19h - Premiere Vasco x Palmeiras - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere São Paulo x Chapecoense - 20h - Premiere Grêmio x Bragantino - 21h30 - Premiere Campeonato Saudita Neom x Al-Taawon - 16h - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Hazm x Al Kholood - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Najma x Dhamk - 16h - Sem informações Copa do Brasil Madureira x Águia de Marabá - 18h - Sem informações Vila Nova x Operário-MS - 19h - SporTV, GeTV e Premiere Operário Ferroviário x Capital-DF - 19h30 - Sem informações Maranhão x Ceará - 19h30 - Amazon Prime Video Sousa x CRB - 19h30 - Sem informações Amazonas x Figueirense - 20h - Sem informações Mixto x Novorizontino - 20h30 - Sem informações Tuna x Juventude - 21h30 - Sem informações Barra x América-MG - 21h30 - SporTV e Premiere Sport Recife x Anápolis - 21h30 - Amazon Prime Video Copa Libertadores da América Independiente Medellín x Juventud - 21h30 - Paramount+ Liga Conferência - Conference League Rijeka x Strasbourg - 14h45 - Sem informações Samsunspor x Rayo Vallecano - 14h45 - Sem informações AZ x Sparta Praha - 14h45 - Sem informações Lech Poznán x Shakhtar Donetsk - 14h45 - Sem informações Celje x AEK Atenas - 17h - Sem informações Sigma x Mainz - 17h - Sem informações Crystal Palace x AEK Larnaca - 17h - CazéTV Fiorentina x Raków - 17h - CazéTV Liga Europa - Europa League Panathinaikos x Betis - 14h45 - CazéTV LOSC x Aston Villa - 14h45 - CazéTV Bologna x Roma - 14h45 - CazéTV Stuttgart x Porto - 14h45 - CazéTV Ferencváros x Braga - 17h - Sem informações Nottingham Forest x Midtjylland - 17h - CazéTV Racing Genk x Freiburg - 17h - Sem informações Celta x Lyon - 17h - CazéTV Onde assistir ao jogo de Vasco e Palmeiras; veja o horário O jogo entre Vasco x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela GeTV, TV Globo e Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Remo e Fluminense; veja o horário O jogo entre Remo x Fluminense terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45. Onde assistir ao jogo de São Paulo e Chapecoense; veja o horário O jogo entre São Paulo x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de Grêmio e Bragantino; veja o horário O jogo entre Grêmio x Bragantino terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? 19h30 - Vasco x Palmeiras - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Al Hazm x Al Kholood - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira. SporTV 16h - Neom x Al-Taawon - Campeonato Saudita 19h - Vila Nova x Operário-MS - Copa do Brasil 21h30 - Barra x América-MG - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ 07h - Vissel Kobe x Seoul - AFC Champions League 19h - Sporting Cristal x Carabobo - Libertadores Premiere 19h - Vila Nova x Operário-MS - Copa do Brasil 19h - Remo x Fluminense - Brasileirão 19h30 - Vasco x Palmeiras - Brasileirão 20h - São Paulo x Chapecoense - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Bragantino - Brasileirão 21h30 - Barra x América-MG - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ 21h30 - Independiente Medellín x Juventud - Libertadores SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Vitória e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02