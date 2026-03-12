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Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Conference League, Liga Europa, Copa do Brasil, Série A saudita, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h, o Remo jogará contra o Fluminense pelo Brasileirão (Luís Carlos/ Ascom Remo)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (12/03), incluem partidas pela Europa League, Liga Conferência, Copa do Brasil, Campeonato Saudita, Libertadores e Brasileirão.

Às 19h, o Remo jogará contra o Fluminense pelo Brasileirão. Já às 19h30, o Vasco enfrentará o Palmeiras pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

  1. Remo x Fluminense - 19h - Premiere
  2. Vasco x Palmeiras - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere
  3. São Paulo x Chapecoense - 20h - Premiere
  4. Grêmio x Bragantino - 21h30 - Premiere

Campeonato Saudita

  1. Neom x Al-Taawon - 16h - SporTV e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Hazm x Al Kholood - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Najma x Dhamk - 16h - Sem informações

Copa do Brasil

  1. Madureira x Águia de Marabá - 18h - Sem informações
  2. Vila Nova x Operário-MS - 19h - SporTV, GeTV e Premiere
  3. Operário Ferroviário x Capital-DF - 19h30 - Sem informações
  4. Maranhão x Ceará - 19h30 - Amazon Prime Video
  5. Sousa x CRB - 19h30 - Sem informações
  6. Amazonas x Figueirense - 20h - Sem informações
  7. Mixto x Novorizontino - 20h30 - Sem informações
  8. Tuna x Juventude - 21h30 - Sem informações
  9. Barra x América-MG - 21h30 - SporTV e Premiere
  10. Sport Recife x Anápolis - 21h30 - Amazon Prime Video

Copa Libertadores da América

  1. Independiente Medellín x Juventud - 21h30 - Paramount+

Liga Conferência - Conference League

  1. Rijeka x Strasbourg - 14h45 - Sem informações
  2. Samsunspor x Rayo Vallecano - 14h45 - Sem informações
  3. AZ x Sparta Praha - 14h45 - Sem informações
  4. Lech Poznán x Shakhtar Donetsk - 14h45 - Sem informações
  5. Celje x AEK Atenas - 17h - Sem informações
  6. Sigma x Mainz - 17h - Sem informações
  7. Crystal Palace x AEK Larnaca - 17h - CazéTV
  8. Fiorentina x Raków - 17h - CazéTV

Liga Europa - Europa League

  1. Panathinaikos x Betis - 14h45 - CazéTV
  2. LOSC x Aston Villa - 14h45 - CazéTV
  3. Bologna x Roma - 14h45 - CazéTV
  4. Stuttgart x Porto - 14h45 - CazéTV
  5. Ferencváros x Braga - 17h - Sem informações
  6. Nottingham Forest x Midtjylland - 17h - CazéTV
  7. Racing Genk x Freiburg - 17h - Sem informações
  8. Celta x Lyon - 17h - CazéTV

Onde assistir ao jogo de Vasco e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Vasco x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela GeTV, TV Globo e Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Remo e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Remo x Fluminense terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Chapecoense; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Grêmio e Bragantino; veja o horário

O jogo entre Grêmio x Bragantino terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

  1. 19h30 - Vasco x Palmeiras - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Hazm x Al Kholood - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira.

SporTV

  1. 16h - Neom x Al-Taawon - Campeonato Saudita
  2. 19h - Vila Nova x Operário-MS - Copa do Brasil
  3. 21h30 - Barra x América-MG - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 07h - Vissel Kobe x Seoul - AFC Champions League
  2. 19h - Sporting Cristal x Carabobo - Libertadores

Premiere

  1. 19h - Vila Nova x Operário-MS - Copa do Brasil
  2. 19h - Remo x Fluminense - Brasileirão
  3. 19h30 - Vasco x Palmeiras - Brasileirão
  4. 20h - São Paulo x Chapecoense - Brasileirão
  5. 21h30 - Grêmio x Bragantino - Brasileirão
  6. 21h30 - Barra x América-MG - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

  1. 21h30 - Independiente Medellín x Juventud - Libertadores 

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

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