Federação Paraense implanta políticas de Compliance na gestão do futebol

A Federação Paraense de Futebol (FPF) deu mais um passo em seu processo de modernização ao aprovar, nesta segunda-feira (9), suas Políticas de Compliance. A iniciativa foi apresentada durante evento realizado no Hotel Amazônico, em Belém, que também contou com treinamento voltado para diretores e colaboradores da entidade.

Com a medida, a FPF passa a integrar um grupo restrito de federações estaduais brasileiras que possuem um sistema formal de compliance implantado. O programa estabelece diretrizes para fortalecer a transparência, a integridade administrativa e a segurança jurídica nos processos internos da instituição.

A adoção do compliance ocorre poucos dias após a aprovação das contas da Federação, que recebeu parecer favorável da auditoria independente, do Conselho Fiscal e dos clubes filiados. Segundo o diretor jurídico da FPF, André Cavalcante, a implantação das novas políticas representa um marco para a entidade.

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“Com muita felicidade, a FPF entrega suas regras de conformidade, o tão falado compliance, regras que vão nortear não apenas o trabalho dos funcionários, mas também da diretoria da Federação. Essa iniciativa coloca a FPF em um seleto grupo de federações que possuem o sistema de compliance já instalado e funcionando”, afirmou.

O compliance reúne práticas voltadas ao cumprimento de leis, regulamentos e normas internas, contribuindo para a prevenção de riscos, proteção de dados, controle de processos e maior confiabilidade na gestão dos recursos da entidade. André Cavalcante destacou ainda que a implantação do programa era um compromisso assumido pela atual gestão.

“Isso foi uma promessa de campanha na primeira eleição do Ricardo Gluck Paul. Hoje estamos entregando esse compromisso ao final deste primeiro ciclo. Isso mostra que essa gestão veio trazer transparência e segurança jurídica para os seus atos”, completou.

A elaboração das políticas contou com a participação da advogada Fernanda Soares, especialista em Direito Desportivo e referência nacional em governança esportiva. A expectativa da Federação é que a iniciativa fortaleça ainda mais a credibilidade institucional da entidade e contribua para o desenvolvimento do futebol paraense.