Federação Paraense implanta políticas de Compliance na gestão do futebol A FPF passa a integrar grupo seleto de entidades estaduais que adotam políticas formais de conformidade e governança O Liberal 09.06.26 17h23 Compliance fortalece a transparência, a segurança jurídica e os controles internos da FPF. (Ascom FPF) A Federação Paraense de Futebol (FPF) deu mais um passo em seu processo de modernização ao aprovar, nesta segunda-feira (9), suas Políticas de Compliance. A iniciativa foi apresentada durante evento realizado no Hotel Amazônico, em Belém, que também contou com treinamento voltado para diretores e colaboradores da entidade. Com a medida, a FPF passa a integrar um grupo restrito de federações estaduais brasileiras que possuem um sistema formal de compliance implantado. O programa estabelece diretrizes para fortalecer a transparência, a integridade administrativa e a segurança jurídica nos processos internos da instituição. A adoção do compliance ocorre poucos dias após a aprovação das contas da Federação, que recebeu parecer favorável da auditoria independente, do Conselho Fiscal e dos clubes filiados. Segundo o diretor jurídico da FPF, André Cavalcante, a implantação das novas políticas representa um marco para a entidade. VEJA MAIS Ricardo Gluck Paul fala sobre projeto de torneio internacional ligado à Copa Verde Presidente da FPF e vice-presidente da CBF afirmou que a entidade estuda a criação de uma competição entre países da Amazônia, mas proposta ainda está em fase inicial Presidente da FPF avalia reformulação da Copa Verde e afirma: ‘Acertou mais do que errou’ Ricardo Gluck Paul destacou o calendário definido, as transmissões e a maior visibilidade da competição como pontos positivos desta edição Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. “Com muita felicidade, a FPF entrega suas regras de conformidade, o tão falado compliance, regras que vão nortear não apenas o trabalho dos funcionários, mas também da diretoria da Federação. Essa iniciativa coloca a FPF em um seleto grupo de federações que possuem o sistema de compliance já instalado e funcionando”, afirmou. O compliance reúne práticas voltadas ao cumprimento de leis, regulamentos e normas internas, contribuindo para a prevenção de riscos, proteção de dados, controle de processos e maior confiabilidade na gestão dos recursos da entidade. André Cavalcante destacou ainda que a implantação do programa era um compromisso assumido pela atual gestão. “Isso foi uma promessa de campanha na primeira eleição do Ricardo Gluck Paul. Hoje estamos entregando esse compromisso ao final deste primeiro ciclo. Isso mostra que essa gestão veio trazer transparência e segurança jurídica para os seus atos”, completou. A elaboração das políticas contou com a participação da advogada Fernanda Soares, especialista em Direito Desportivo e referência nacional em governança esportiva. A expectativa da Federação é que a iniciativa fortaleça ainda mais a credibilidade institucional da entidade e contribua para o desenvolvimento do futebol paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol fpf-pa futebol paraense compliance no futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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