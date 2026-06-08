Ricardo Gluck Paul fala sobre projeto de torneio internacional ligado à Copa Verde Presidente da FPF e vice-presidente da CBF afirmou que a entidade estuda a criação de uma competição entre países da Amazônia, mas proposta ainda está em fase inicial O Liberal 08.06.26 12h14 Papão levantou a sexta taça da Copa Verde (Igor Mota / O Liberal) A Copa Verde estreou um novo formato em 2026, que deve se estender para o próximo ano após um período de instabilidade e falta de atratividade para os clubes. Embora não tenha a tão falada vaga na Copa Sul-Americana, concedida nas duas primeiras edições, o torneio pode garantir participação em outra competição internacional. Segundo o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda a criação de uma nova competição envolvendo os países em que a Floresta Amazônica está presente. Esse torneio estaria ligado à Copa Verde. No entanto, o dirigente ressaltou que a ideia ainda está em fase inicial e não há nada definido. "Existe, sim, uma possibilidade de uma nova competição. Isso é um estudo que a CBF tem feito. É algo interno, não tem efeito para essa competição atual, nada para agora, não envolve nada com a Sul-Americana porque é da Conmebol para clubes da Série A. Existe uma possibilidade de criar uma competição com os países amazônicos para ter um 'Sul-Americano Amazônico'. Mas isso é uma ideia, está nesse campo ainda", destacou Gluck Paul, que também é vice-presidente da CBF, em entrevista para o repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+. VEJA MAIS Presidente da FPF avalia reformulação da Copa Verde e afirma: ‘Acertou mais do que errou’ Ricardo Gluck Paul destacou o calendário definido, as transmissões e a maior visibilidade da competição como pontos positivos desta edição Artilheiro da final, Ítalo celebra título e boa fase no Paysandu O camisa 9 do Papão saiu do banco de reservas para fazer os gols que o Papão precisava para levantar a taça do hexacampeonato Paysandu goleia o Anápolis no Mangueirão e conquista o hexa da Copa Verde O placar de 3 a 1 no jogo de ida aumentou a fúria bicolor, que passou o carro sem pena no time goiano A Floresta Amazônica está presente em oito países, além do Brasil: Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Guiana, Suriname, Equador e Guiana Francesa. O campeão da Copa Verde poderia ser o representante brasileiro na disputa, mas, conforme destacou o dirigente, ainda não há definição sobre formato e outros detalhes importantes para a criação do torneio. Nas duas primeiras edições, a Copa Verde garantiu vaga na Sul-Americana. Brasília e Cuiabá, campeões em 2014 e 2015, disputaram a competição. Já nos anos seguintes, a premiação foi retirada e, nos últimos anos, o torneio passou por instabilidades, com clubes reclamando da falta de atrativos. Por isso, neste ano, a CBF apresentou um novo formato, com o retorno da Copa Norte e a criação da Copa Centro-Oeste, na expectativa de valorizar o produto, o que deu certo, conforme avaliou Ricardo Gluck Paul. "A Copa Norte é vista pela CBF como um sucesso. A gente hoje teve até a transmissão negociada, coisa que não tinha. Você vê pelas placas que estão aqui também. Para a CBF, essa competição ainda não é superavitária, é deficitária, mas a CBF cobre isso pelo fomento ao futebol", apontou o presidente da FPF. Ainda sobre a criação de novas competições, o vice-presidente da CBF falou sobre o retorno da Copa dos Campeões, que fez sucesso no início dos anos 2000. Segundo ele, o maior problema é o calendário do futebol brasileiro, que já é bastante apertado. "Com relação à possibilidade de haver uma Copa dos Campeões, a gente volta para o problema do calendário. Você teria que arrumar pelo menos mais duas ou três datas. Acho que com duas datas dava para fazer. Você tem quatro campeões regionais, faria duas semifinais e uma final. Isso sendo em jogo único. Mas eu acho que seria legal, uma competição para unificar os regionais", finalizou. O Paysandu foi o grande campeão da edição de 2026 da Copa Norte e Verde. O Bicola ampliou a seu recorde e tem seis taças da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol copa verde COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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