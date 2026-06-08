Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Após o hexa da Copa Verde, Paysandu dá dois dias de folga ao elenco e foca na Série C

Com o fim das competições paralelas, o Papão passa a ter apenas o Brasileiro no calendário

O Liberal
fonte

A partir de agora, o Papão terá apenas um jogo por semana (Igor Mota / O Liberal)

O Paysandu fechará o primeiro semestre de 2026 melhor do que o esperado: com três títulos. No último domingo (7), no Mangueirão, o Bicola goleou o Anápolis por 4 a 0 e conquistou o hexacampeonato da Copa Verde. Assim, o Papão garantiu os três principais títulos regionais da temporada, que incluem o Campeonato Paraense, a Copa Norte e a Copa Verde. Passada a conquista, os jogadores terão dois dias de descanso antes de voltarem a focar na Série C a partir da próxima quarta-feira (10).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Diferentemente das Séries A e B, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro não vai parar durante a Copa do Mundo. Assim, o Paysandu e os demais clubes da Série C seguirão em atividade durante o período do Mundial. Conforme a programação divulgada pela equipe bicolor, o time voltará aos treinos na quarta-feira, visando o confronto contra a Inter de Limeira-SP, no domingo (14), na Curuzu. A partida é válida pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Diante da Inter de Limeira, o Paysandu buscará se recuperar da derrota sofrida para o Figueirense-SC na rodada passada. O resultado fez o Papão cair para a terceira colocação na tabela, com 17 pontos, apenas um atrás de Guarani-SP e Brusque-SC, que ocupam a primeira e a segunda posições, respectivamente.

VEJA MAIS 

image Artilheiro da final, Ítalo celebra título e boa fase no Paysandu
O camisa 9 do Papão saiu do banco de reservas para fazer os gols que o Papão precisava para levantar a taça do hexacampeonato

image Paysandu goleia o Anápolis no Mangueirão e conquista o hexa da Copa Verde
O placar de 3 a 1 no jogo de ida aumentou a fúria bicolor, que passou o carro sem pena no time goiano

image Ricardo Gluck Paul fala sobre projeto de torneio internacional ligado à Copa Verde
Presidente da FPF e vice-presidente da CBF afirmou que a entidade estuda a criação de uma competição entre países da Amazônia, mas proposta ainda está em fase inicial

Com o fim das competições paralelas para o Bicola, o time de Júnior Rocha terá apenas uma partida por semana, o que dará mais tempo para recuperação e preparação dos jogadores.

Até a final da Copa Verde, a equipe dividia o calendário entre jogos no meio e nos fins de semana, reduzindo o tempo disponível para treinamentos e descanso. Agora, o clube bicolor voltará todas as atenções para a disputa da Série C, com o objetivo de retornar à Série B do Campeonato Brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

série c

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

futebol

Após o hexa da Copa Verde, Paysandu dá dois dias de folga ao elenco e foca na Série C

Com o fim das competições paralelas, o Papão passa a ter apenas o Brasileiro no calendário

08.06.26 13h01

futebol

Ricardo Gluck Paul fala sobre projeto de torneio internacional ligado à Copa Verde

Presidente da FPF e vice-presidente da CBF afirmou que a entidade estuda a criação de uma competição entre países da Amazônia, mas proposta ainda está em fase inicial

08.06.26 12h14

Futebol

Artilheiro da final, Ítalo celebra título e boa fase no Paysandu

O camisa 9 do Papão saiu do banco de reservas para fazer os gols que o Papão precisava para levantar a taça do hexacampeonato

07.06.26 22h04

Futebol

Paysandu goleia o Anápolis no Mangueirão e conquista o hexa da Copa Verde

O placar de 3 a 1 no jogo de ida aumentou a fúria bicolor, que passou o carro sem pena no time goiano

07.06.26 20h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Ricardo Gluck Paul fala sobre projeto de torneio internacional ligado à Copa Verde

Presidente da FPF e vice-presidente da CBF afirmou que a entidade estuda a criação de uma competição entre países da Amazônia, mas proposta ainda está em fase inicial

08.06.26 12h14

futebol

Presidente da FPF avalia reformulação da Copa Verde e afirma: ‘Acertou mais do que errou’

Ricardo Gluck Paul destacou o calendário definido, as transmissões e a maior visibilidade da competição como pontos positivos desta edição

08.06.26 10h56

futebol

Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada

Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C

07.06.26 17h43

Futebol

Artilheiro da final, Ítalo celebra título e boa fase no Paysandu

O camisa 9 do Papão saiu do banco de reservas para fazer os gols que o Papão precisava para levantar a taça do hexacampeonato

07.06.26 22h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda