Após o hexa da Copa Verde, Paysandu dá dois dias de folga ao elenco e foca na Série C

O Paysandu fechará o primeiro semestre de 2026 melhor do que o esperado: com três títulos. No último domingo (7), no Mangueirão, o Bicola goleou o Anápolis por 4 a 0 e conquistou o hexacampeonato da Copa Verde. Assim, o Papão garantiu os três principais títulos regionais da temporada, que incluem o Campeonato Paraense, a Copa Norte e a Copa Verde. Passada a conquista, os jogadores terão dois dias de descanso antes de voltarem a focar na Série C a partir da próxima quarta-feira (10).

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Diferentemente das Séries A e B, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro não vai parar durante a Copa do Mundo. Assim, o Paysandu e os demais clubes da Série C seguirão em atividade durante o período do Mundial. Conforme a programação divulgada pela equipe bicolor, o time voltará aos treinos na quarta-feira, visando o confronto contra a Inter de Limeira-SP, no domingo (14), na Curuzu. A partida é válida pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Diante da Inter de Limeira, o Paysandu buscará se recuperar da derrota sofrida para o Figueirense-SC na rodada passada. O resultado fez o Papão cair para a terceira colocação na tabela, com 17 pontos, apenas um atrás de Guarani-SP e Brusque-SC, que ocupam a primeira e a segunda posições, respectivamente.

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Com o fim das competições paralelas para o Bicola, o time de Júnior Rocha terá apenas uma partida por semana, o que dará mais tempo para recuperação e preparação dos jogadores.

Até a final da Copa Verde, a equipe dividia o calendário entre jogos no meio e nos fins de semana, reduzindo o tempo disponível para treinamentos e descanso. Agora, o clube bicolor voltará todas as atenções para a disputa da Série C, com o objetivo de retornar à Série B do Campeonato Brasileiro.