Após o hexa da Copa Verde, Paysandu dá dois dias de folga ao elenco e foca na Série C Com o fim das competições paralelas, o Papão passa a ter apenas o Brasileiro no calendário O Liberal 08.06.26 13h01 A partir de agora, o Papão terá apenas um jogo por semana (Igor Mota / O Liberal) O Paysandu fechará o primeiro semestre de 2026 melhor do que o esperado: com três títulos. No último domingo (7), no Mangueirão, o Bicola goleou o Anápolis por 4 a 0 e conquistou o hexacampeonato da Copa Verde. Assim, o Papão garantiu os três principais títulos regionais da temporada, que incluem o Campeonato Paraense, a Copa Norte e a Copa Verde. Passada a conquista, os jogadores terão dois dias de descanso antes de voltarem a focar na Série C a partir da próxima quarta-feira (10). WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Diferentemente das Séries A e B, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro não vai parar durante a Copa do Mundo. Assim, o Paysandu e os demais clubes da Série C seguirão em atividade durante o período do Mundial. Conforme a programação divulgada pela equipe bicolor, o time voltará aos treinos na quarta-feira, visando o confronto contra a Inter de Limeira-SP, no domingo (14), na Curuzu. A partida é válida pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Diante da Inter de Limeira, o Paysandu buscará se recuperar da derrota sofrida para o Figueirense-SC na rodada passada. O resultado fez o Papão cair para a terceira colocação na tabela, com 17 pontos, apenas um atrás de Guarani-SP e Brusque-SC, que ocupam a primeira e a segunda posições, respectivamente. VEJA MAIS Artilheiro da final, Ítalo celebra título e boa fase no Paysandu O camisa 9 do Papão saiu do banco de reservas para fazer os gols que o Papão precisava para levantar a taça do hexacampeonato Paysandu goleia o Anápolis no Mangueirão e conquista o hexa da Copa Verde O placar de 3 a 1 no jogo de ida aumentou a fúria bicolor, que passou o carro sem pena no time goiano Ricardo Gluck Paul fala sobre projeto de torneio internacional ligado à Copa Verde Presidente da FPF e vice-presidente da CBF afirmou que a entidade estuda a criação de uma competição entre países da Amazônia, mas proposta ainda está em fase inicial Com o fim das competições paralelas para o Bicola, o time de Júnior Rocha terá apenas uma partida por semana, o que dará mais tempo para recuperação e preparação dos jogadores. Até a final da Copa Verde, a equipe dividia o calendário entre jogos no meio e nos fins de semana, reduzindo o tempo disponível para treinamentos e descanso. Agora, o clube bicolor voltará todas as atenções para a disputa da Série C, com o objetivo de retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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