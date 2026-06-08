Neymar foi cortado da Seleção? Veja situação do atacante na Copa do Mundo após novos exames Camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e ainda gera dúvidas sobre sua presença no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 Hannah Franco 08.06.26 20h55 A situação de Neymar continua sendo um dos principais assuntos da Seleção Brasileira às vésperas da estreia na Copa do Mundo de 2026. O atacante do Santos, que trata uma lesão muscular na panturrilha direita desde maio, passou por novos exames nesta segunda-feira (8), e o resultado reacendeu as dúvidas dos torcedores sobre sua permanência no grupo e a possibilidade de atuar no torneio. Afinal, Neymar foi cortado da Seleção? A resposta é não. Apesar de estar fora da partida de estreia contra o Marrocos, marcada para o dia 13 de junho, o camisa 10 permanece entre os convocados e segue em tratamento sob acompanhamento do departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). VEJA MAIS Após exames, CBF diz que Neymar tem 'boa evolução', mas não projeta retorno Camisa 10 está tratando de lesão de grau dois na panturrilha direita e perdeu amistosos contra Panamá e Egito, últimos antes da Copa do Mundo, Brasil x Egito: seleção brasileira é a favorita, segundo as odds? Mercado de apostas esportivas indica amplo domínio da Seleção no amistoso, com favoritismo técnico e histórico confirmando a expectativa. Segundo a entidade, os exames mais recentes apontaram uma boa evolução no quadro clínico do jogador. No entanto, a recuperação ainda exige cautela, o que impede seu retorno imediato aos gramados. A lesão aconteceu no dia 17 de maio, durante a partida entre Santos e Coritiba. Inicialmente, o problema foi tratado como um edema muscular, mas exames posteriores realizados pela Seleção diagnosticaram uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. Por conta disso, Neymar ficou fora dos amistosos preparatórios e também não terá condições de enfrentar o Marrocos na estreia brasileira na Copa do Mundo. Neymar vai jogar a Copa do Mundo? Sim. Neste momento, a expectativa da comissão técnica é que Neymar continue na lista da Seleção e possa atuar ainda durante a fase de grupos da Copa do Mundo. A previsão mais otimista indica que o atacante poderá ser relacionado para a segunda partida do Brasil no torneio, contra o Haiti, marcada para o dia 19 de junho, na Filadélfia. Por isso, a CBF não trabalha com a possibilidade de corte do jogador, já que o quadro clínico apresenta evolução considerada positiva pelos médicos da Seleção. Por que Neymar está fora da estreia? Apesar da melhora constatada nos exames, a comissão técnica prefere não acelerar o retorno do atleta para evitar riscos de agravamento da lesão. Como se trata de uma lesão muscular de grau 2, o tratamento exige cautela para garantir uma recuperação completa antes da volta aos treinamentos com bola e aos jogos oficiais. Dessa forma, Neymar desfalcará o Brasil na partida contra o Marrocos, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Como fica a Seleção sem Neymar? Sem o principal camisa 10 da equipe, Carlo Ancelotti precisará buscar alternativas para a estreia do Brasil no Mundial. A tendência é que a comissão técnica mantenha a base utilizada nos amistosos preparatórios enquanto aguarda a recuperação do atacante. Mesmo fora do primeiro compromisso, Neymar segue sendo uma das principais apostas da Seleção para a sequência da competição. Caso a recuperação continue dentro do cronograma previsto, ele poderá reforçar a equipe ainda na fase inicial da Copa do Mundo. Por enquanto, a única certeza é que o atacante está fora da estreia. O corte da Seleção, porém, não está nos planos da comissão técnica nem da CBF. 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