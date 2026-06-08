Neymar foi cortado da Seleção? Veja situação do atacante na Copa do Mundo após novos exames

A situação de Neymar continua sendo um dos principais assuntos da Seleção Brasileira às vésperas da estreia na Copa do Mundo de 2026. O atacante do Santos, que trata uma lesão muscular na panturrilha direita desde maio, passou por novos exames nesta segunda-feira (8), e o resultado reacendeu as dúvidas dos torcedores sobre sua permanência no grupo e a possibilidade de atuar no torneio.

Afinal, Neymar foi cortado da Seleção? A resposta é não. Apesar de estar fora da partida de estreia contra o Marrocos, marcada para o dia 13 de junho, o camisa 10 permanece entre os convocados e segue em tratamento sob acompanhamento do departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

VEJA MAIS

Segundo a entidade, os exames mais recentes apontaram uma boa evolução no quadro clínico do jogador. No entanto, a recuperação ainda exige cautela, o que impede seu retorno imediato aos gramados.

A lesão aconteceu no dia 17 de maio, durante a partida entre Santos e Coritiba. Inicialmente, o problema foi tratado como um edema muscular, mas exames posteriores realizados pela Seleção diagnosticaram uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita.

Por conta disso, Neymar ficou fora dos amistosos preparatórios e também não terá condições de enfrentar o Marrocos na estreia brasileira na Copa do Mundo.

Neymar vai jogar a Copa do Mundo?

Sim. Neste momento, a expectativa da comissão técnica é que Neymar continue na lista da Seleção e possa atuar ainda durante a fase de grupos da Copa do Mundo. A previsão mais otimista indica que o atacante poderá ser relacionado para a segunda partida do Brasil no torneio, contra o Haiti, marcada para o dia 19 de junho, na Filadélfia.

Por isso, a CBF não trabalha com a possibilidade de corte do jogador, já que o quadro clínico apresenta evolução considerada positiva pelos médicos da Seleção.

Por que Neymar está fora da estreia?

Apesar da melhora constatada nos exames, a comissão técnica prefere não acelerar o retorno do atleta para evitar riscos de agravamento da lesão. Como se trata de uma lesão muscular de grau 2, o tratamento exige cautela para garantir uma recuperação completa antes da volta aos treinamentos com bola e aos jogos oficiais.

Dessa forma, Neymar desfalcará o Brasil na partida contra o Marrocos, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Como fica a Seleção sem Neymar?

Sem o principal camisa 10 da equipe, Carlo Ancelotti precisará buscar alternativas para a estreia do Brasil no Mundial. A tendência é que a comissão técnica mantenha a base utilizada nos amistosos preparatórios enquanto aguarda a recuperação do atacante. Mesmo fora do primeiro compromisso, Neymar segue sendo uma das principais apostas da Seleção para a sequência da competição.

Caso a recuperação continue dentro do cronograma previsto, ele poderá reforçar a equipe ainda na fase inicial da Copa do Mundo. Por enquanto, a única certeza é que o atacante está fora da estreia. O corte da Seleção, porém, não está nos planos da comissão técnica nem da CBF.