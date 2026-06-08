Após exames, CBF diz que Neymar tem 'boa evolução', mas não projeta retorno Camisa 10 está tratando de lesão de grau dois na panturrilha direita e perdeu amistosos contra Panamá e Egito, últimos antes da Copa do Mundo, Caio Maia 08.06.26 15h53 Neymar ainda não tem previsão de retorno. (Foto: Vitor Silva/CBF) Com exames apontando evolução positiva, Neymar segue em recuperação de uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita e ainda é dúvida para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O atacante foi submetido a uma ressonância magnética nesta segunda-feira (8), e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o tratamento ocorre dentro do cronograma previsto. Segundo comunicado divulgado pela entidade, o camisa 10 apresentou “boa evolução” no processo de recuperação, mas ainda continuará sob os cuidados da comissão médica da Seleção. A CBF não estabeleceu prazo para o retorno do jogador aos treinamentos com bola ou aos gramados. “O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira”, informou a entidade em nota oficial. A expectativa da comissão técnica é que Neymar possa avançar de etapa nos próximos dias. Antes do amistoso diante do Egito, vencido pelo Brasil por 2 a 1 no último sábado (6), o técnico Carlo Ancelotti revelou esperar contar com o atacante nos treinamentos ainda nesta semana. Apesar disso, a presença do jogador na partida de estreia da Copa do Mundo, contra o Marrocos, no próximo sábado (13), segue considerada improvável. Neymar trata a lesão desde o período em que ainda defendia o Santos. O problema físico ocorreu na partida contra o Coritiba, seu último compromisso antes da convocação para a Seleção Brasileira. Inicialmente, o clube paulista divulgou apenas um edema na panturrilha. No entanto, após a apresentação à equipe nacional, o médico Rodrigo Lasmar confirmou que se tratava de uma lesão muscular de grau dois, com previsão de recuperação entre duas e três semanas. Mesmo sem condições de atuar nos amistosos preparatórios, o atacante viajou com a delegação brasileira para os Estados Unidos. Enquanto o restante do grupo esteve em Cleveland para enfrentar o Egito, Neymar permaneceu em Nova Jersey realizando tratamento intensivo. No fim de semana, o jogador trabalhou com o auxílio de uma esteira antigravidade, equipamento utilizado para permitir caminhadas e corridas com menor impacto sobre a musculatura lesionada. A evolução nos próximos dias será determinante para definir se o principal nome da Seleção terá condições de participar da estreia brasileira no Mundial. 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