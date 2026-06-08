Após exames, CBF diz que Neymar tem 'boa evolução', mas não projeta retorno

Com exames apontando evolução positiva, Neymar segue em recuperação de uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita e ainda é dúvida para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O atacante foi submetido a uma ressonância magnética nesta segunda-feira (8), e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o tratamento ocorre dentro do cronograma previsto.

Segundo comunicado divulgado pela entidade, o camisa 10 apresentou “boa evolução” no processo de recuperação, mas ainda continuará sob os cuidados da comissão médica da Seleção. A CBF não estabeleceu prazo para o retorno do jogador aos treinamentos com bola ou aos gramados.

“O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira”, informou a entidade em nota oficial.

A expectativa da comissão técnica é que Neymar possa avançar de etapa nos próximos dias. Antes do amistoso diante do Egito, vencido pelo Brasil por 2 a 1 no último sábado (6), o técnico Carlo Ancelotti revelou esperar contar com o atacante nos treinamentos ainda nesta semana. Apesar disso, a presença do jogador na partida de estreia da Copa do Mundo, contra o Marrocos, no próximo sábado (13), segue considerada improvável.

Neymar trata a lesão desde o período em que ainda defendia o Santos. O problema físico ocorreu na partida contra o Coritiba, seu último compromisso antes da convocação para a Seleção Brasileira. Inicialmente, o clube paulista divulgou apenas um edema na panturrilha. No entanto, após a apresentação à equipe nacional, o médico Rodrigo Lasmar confirmou que se tratava de uma lesão muscular de grau dois, com previsão de recuperação entre duas e três semanas.

Mesmo sem condições de atuar nos amistosos preparatórios, o atacante viajou com a delegação brasileira para os Estados Unidos. Enquanto o restante do grupo esteve em Cleveland para enfrentar o Egito, Neymar permaneceu em Nova Jersey realizando tratamento intensivo.

No fim de semana, o jogador trabalhou com o auxílio de uma esteira antigravidade, equipamento utilizado para permitir caminhadas e corridas com menor impacto sobre a musculatura lesionada. A evolução nos próximos dias será determinante para definir se o principal nome da Seleção terá condições de participar da estreia brasileira no Mundial.