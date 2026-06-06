Brasil x Egito: seleção brasileira é a favorita, segundo as odds?

Brasil e Egito se enfrentam em mais um compromisso internacional, e as projeções do mercado apontam favoritismo da Seleção Brasileira. De acordo com levantamento da plataforma Oddspedia, o Brasil aparece como o principal candidato à vitória, enquanto um triunfo egípcio é tratado como cenário menos provável.

As cotações reunidas pela plataforma mostram o Brasil com odds entre 1.30 e 1.40 para vencer a partida. Já o empate aparece na faixa entre 4.45 e 5.30. Uma vitória do Egito apresenta as maiores cotações do mercado, variando entre 7.40 e 9.80.

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Brasil tem mais de 70% de favoritismo nas projeções

Nas apostas esportivas, quanto menor a odd, maior é a probabilidade atribuída a determinado resultado. Com números próximos de 1.30, a Seleção Brasileira aparece com amplo favoritismo diante dos africanos.

O empate surge como uma possibilidade intermediária, enquanto a vitória do Egito é considerada uma surpresa pelas projeções atuais.

A maior cotação encontrada para o triunfo brasileiro é de 1.40. Já o empate chega a 5.30 em algumas plataformas monitoradas pela Oddspedia. O resultado mais improvável é a vitória egípcia, que alcança odd máxima de 9.80.

Mercado aposta em superioridade brasileira

O histórico recente da Seleção e a diferença técnica entre os elencos ajudam a explicar a confiança do mercado em um resultado positivo para o Brasil.

Mesmo sem garantir o resultado dentro de campo, as odds indicam que a expectativa predominante é de domínio brasileiro ao longo da partida.

Odds médias de Brasil x Egito

Vitória do Brasil: entre 1.30 e 1.40

entre 1.30 e 1.40 Empate: entre 4.45 e 5.30

entre 4.45 e 5.30 Vitória do Egito: entre 7.40 e 9.80

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