VÍDEO: Índia ergue mural gigante da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo de 2026 Torcedores indianos celebraram vitória do Brasil sobre o Panamá como se fosse da própria seleção e montaram painel com mais de 50 metros em homenagem ao time de Carlo Ancelotti Hannah Franco 04.06.26 16h24 Índia ergue mural gigante da Seleção Brasileira e viraliza antes da Copa do Mundo de 2026 (Reprodução/Redes sociais) A goleada da Seleção Brasileira por 6 a 2 sobre o Panamá, no último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026, foi comemorada não apenas pelos brasileiros. Do outro lado do mundo, torcedores na Índia celebraram o resultado como se fosse uma conquista da própria seleção nacional. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram milhares de indianos reunidos para acompanhar a partida, além de comemorações após os gols brasileiros. Em uma das homenagens que mais chamaram atenção, fãs ergueram um mural com mais de 50 metros de extensão retratando os jogadores da Seleção Brasileira e o técnico Carlo Ancelotti. VEJA MAIS VÍDEO: Casemiro dá carrinho em Endrick durante treino da Seleção e lance repercute Lance ocorreu durante atividade da Seleção Brasileira em Nova Jersey e gerou debate entre torcedores sobre a intensidade das divididas nos treinamentos. Lesionado, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito Atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento da lesão na panturrilha esquerda Em diversas localidades do país asiático, ruas foram decoradas com bandeiras do Brasil, faixas nas cores verde e amarela e símbolos ligados à equipe pentacampeã do mundo. A forte identificação da Índia com a Seleção Brasileira não é novidade. Sem uma seleção nacional de destaque no cenário internacional, muitos torcedores indianos adotam equipes estrangeiras durante as Copas do Mundo. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento. 04.06.26 17h31 Futebol Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. 04.06.26 15h17 Carlos Ferreira Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão 04.06.26 14h39 futebol Lesionado, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito Atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento da lesão na panturrilha esquerda 04.06.26 12h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia decisão da Copa Verde em busca do hexacampeonato O bicolor paraense encara o Anápolis nesta quinta, em Goiás, e tenta abrir vantagem antes da final no Mangueirão 04.06.26 8h00 Futebol Seleção Brasileira é a que mais marcou em Copas; confira algumas curiosidades Costa do Marfim lidera o ranking na média de idade e Áustria tem o jogador mais alto. 04.06.26 8h00 futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas faz desabafo após nova lesão: 'Ainda não caiu a ficha' Jogador sofreu uma nova ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, passará por cirurgia e deve voltar aos gramados apenas em 2027 04.06.26 12h25 POLÊMICA VÍDEO: Casemiro dá carrinho em Endrick durante treino da Seleção e lance repercute Lance ocorreu durante atividade da Seleção Brasileira em Nova Jersey e gerou debate entre torcedores sobre a intensidade das divididas nos treinamentos. 04.06.26 15h18