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VÍDEO: Índia ergue mural gigante da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo de 2026

Torcedores indianos celebraram vitória do Brasil sobre o Panamá como se fosse da própria seleção e montaram painel com mais de 50 metros em homenagem ao time de Carlo Ancelotti

Hannah Franco
fonte

Índia ergue mural gigante da Seleção Brasileira e viraliza antes da Copa do Mundo de 2026 (Reprodução/Redes sociais)

A goleada da Seleção Brasileira por 6 a 2 sobre o Panamá, no último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026, foi comemorada não apenas pelos brasileiros. Do outro lado do mundo, torcedores na Índia celebraram o resultado como se fosse uma conquista da própria seleção nacional.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram milhares de indianos reunidos para acompanhar a partida, além de comemorações após os gols brasileiros. Em uma das homenagens que mais chamaram atenção, fãs ergueram um mural com mais de 50 metros de extensão retratando os jogadores da Seleção Brasileira e o técnico Carlo Ancelotti.

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Em diversas localidades do país asiático, ruas foram decoradas com bandeiras do Brasil, faixas nas cores verde e amarela e símbolos ligados à equipe pentacampeã do mundo.

A forte identificação da Índia com a Seleção Brasileira não é novidade. Sem uma seleção nacional de destaque no cenário internacional, muitos torcedores indianos adotam equipes estrangeiras durante as Copas do Mundo. 

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