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Lesionado, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito

Atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento da lesão na panturrilha esquerda

O Liberal
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Plano prevê recuperação total da lesão dias antes da estreia do Brasil na Copa (Reprodução / CBF)

O craque Neymar não acompanhará a Seleção Brasileira na viagem para Cleveland, onde enfrenta o Egito no último amistoso antes da Copa do Mundo. O jogador está lesionado e permanecerá em Nova Jersey em tratamento, conforme divulgou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A ausência de Neymar no amistoso já era certa, mas havia a expectativa de que o atacante pudesse acompanhar a equipe na viagem e ficasse no banco de reservas, como ocorreu na partida contra o Panamá, no sábado (30), no Maracanã.

No entanto, o jogador seguirá em tratamento fisioterápico para intensificar o processo de recuperação.

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O camisa 10 da Seleção corre contra o tempo. Após a apresentação oficial dos convocados para a Copa, o departamento médico do Brasil identificou uma lesão grau II na panturrilha esquerda, e não apenas um edema, como havia sido divulgado pelo Santos. Com isso, o tempo de recuperação aumentou para cerca de três semanas. Assim, o atacante só deve estar disponível a partir do dia 11 de junho, mas ainda corre o risco de perder a estreia na Copa do Mundo, a depender da evolução do quadro.

Brasil e Egito se enfrentam no próximo sábado (6), às 19h, no Huntington Bank Field Stadium, em Cleveland. Com isso, a Seleção encerra os compromissos antes da Copa do Mundo e passa a focar totalmente na estreia no Mundial, marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, no estádio de Nova York, em Nova Jersey.

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