Lesionado, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito Atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento da lesão na panturrilha esquerda O Liberal 04.06.26 12h51 Plano prevê recuperação total da lesão dias antes da estreia do Brasil na Copa (Reprodução / CBF) O craque Neymar não acompanhará a Seleção Brasileira na viagem para Cleveland, onde enfrenta o Egito no último amistoso antes da Copa do Mundo. O jogador está lesionado e permanecerá em Nova Jersey em tratamento, conforme divulgou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A ausência de Neymar no amistoso já era certa, mas havia a expectativa de que o atacante pudesse acompanhar a equipe na viagem e ficasse no banco de reservas, como ocorreu na partida contra o Panamá, no sábado (30), no Maracanã. No entanto, o jogador seguirá em tratamento fisioterápico para intensificar o processo de recuperação. VEJA MAIS Ancelotti admite novas dúvidas na seleção após goleada e detalha plano para Neymar Técnico elogiou o rendimento dos jogadores do segundo tempo e indicou a posição de Neymar para o Mundial. Seleção Brasileira é a que mais marcou em Copas; confira algumas curiosidades Costa do Marfim lidera o ranking na média de idade e Áustria tem o jogador mais alto. Casemiro diz que Brasil entra na Copa sem favoritismo: 'Existem seleções na nossa frente' O volante falou sobre o trabalho de Ancelotti e o não favoritismo do Brasil O camisa 10 da Seleção corre contra o tempo. Após a apresentação oficial dos convocados para a Copa, o departamento médico do Brasil identificou uma lesão grau II na panturrilha esquerda, e não apenas um edema, como havia sido divulgado pelo Santos. Com isso, o tempo de recuperação aumentou para cerca de três semanas. Assim, o atacante só deve estar disponível a partir do dia 11 de junho, mas ainda corre o risco de perder a estreia na Copa do Mundo, a depender da evolução do quadro. Brasil e Egito se enfrentam no próximo sábado (6), às 19h, no Huntington Bank Field Stadium, em Cleveland. Com isso, a Seleção encerra os compromissos antes da Copa do Mundo e passa a focar totalmente na estreia no Mundial, marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, no estádio de Nova York, em Nova Jersey. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes cbf seleção brasileira neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. 04.06.26 15h17 Carlos Ferreira Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão 04.06.26 14h39 futebol Lesionado, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito Atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento da lesão na panturrilha esquerda 04.06.26 12h51 futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas faz desabafo após nova lesão: 'Ainda não caiu a ficha' Jogador sofreu uma nova ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, passará por cirurgia e deve voltar aos gramados apenas em 2027 04.06.26 12h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia decisão da Copa Verde em busca do hexacampeonato O bicolor paraense encara o Anápolis nesta quinta, em Goiás, e tenta abrir vantagem antes da final no Mangueirão 04.06.26 8h00 Futebol Seleção Brasileira é a que mais marcou em Copas; confira algumas curiosidades Costa do Marfim lidera o ranking na média de idade e Áustria tem o jogador mais alto. 04.06.26 8h00 futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas faz desabafo após nova lesão: 'Ainda não caiu a ficha' Jogador sofreu uma nova ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, passará por cirurgia e deve voltar aos gramados apenas em 2027 04.06.26 12h25 futebol Lesionado, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito Atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento da lesão na panturrilha esquerda 04.06.26 12h51