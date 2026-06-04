City ameaça processar candidato à presidência do Real Madrid após anúncio de acerto com Haaland Enrique Riquelme, postulante à presidência do clube espanhol, afirmou ter encaminhado a contratação do jogador Estadão Conteúdo 04.06.26 10h21 As eleições presidenciais do Real Madrid geram controvérsia e envolvem o Manchester City. O clube inglês ameaça acionar judicialmente Enrique Riquelme, candidato à presidência, após o anúncio de uma suposta contratação de Erling Haaland. Em sua campanha para vencer Florentino Pérez, Riquelme afirmou ter encaminhado a chegada do camisa 9 para defender as cores do Real Madrid. Ele disse, inclusive, que o jogador teria uma cláusula contratual que facilitaria uma possível transferência do futebol inglês. O Manchester City, em resposta ao que foi veiculado, desmentiu a possível transferência. "As notícias que surgiram da Espanha sobre o futuro de Erling Haaland são falsas", afirmou o clube inglês. Clube inglês analisa ações judiciais A diretoria do Manchester City ressaltou que não existe qualquer cláusula contratual que permita esse cenário. O clube informou que está "considerando medidas legais pelo uso da imagem de nosso jogador neste contexto". Os dirigentes do City agiram em meio a um processo de reformulação da equipe, que tem como fator preponderante a saída do técnico Pep Guardiola. Estafe de Haaland nega acerto O suposto acerto também causou surpresa no estafe do atacante. Alf-Ing Haaland, pai do atleta, e sua empresária, Rafaela Pimenta, também descartaram, em nota conjunta, a possibilidade de o artilheiro trocar a Inglaterra pela Espanha. A nota conjunta afirmou: "Tudo muito divertido, mas não é verdade. Desejamos tudo de bom aos dois candidatos nas eleições de Madrid". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol City Real Madrid Haaland COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MERCADO Sem espaço no Remo, Carlinhos pode ir para o futebol japonês, aponta jornalista Jogador atuou em apenas seis jogos pelo Leão Azul e não conseguiu se firmar no clube 04.06.26 11h09 mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 COPA DO MUNDO Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026 O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte. 03.06.26 11h07 Carlos Ferreira Remo: G3 nas últimas cinco rodadas 03.06.26 10h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia decisão da Copa Verde em busca do hexacampeonato O bicolor paraense encara o Anápolis nesta quinta, em Goiás, e tenta abrir vantagem antes da final no Mangueirão 04.06.26 8h00 Futebol Seleção Brasileira é a que mais marcou em Copas; confira algumas curiosidades Costa do Marfim lidera o ranking na média de idade e Áustria tem o jogador mais alto. 04.06.26 8h00 Futebol Internacional City ameaça processar candidato à presidência do Real Madrid após anúncio de acerto com Haaland Enrique Riquelme, postulante à presidência do clube espanhol, afirmou ter encaminhado a contratação do jogador 04.06.26 10h21 MERCADO Sem espaço no Remo, Carlinhos pode ir para o futebol japonês, aponta jornalista Jogador atuou em apenas seis jogos pelo Leão Azul e não conseguiu se firmar no clube 04.06.26 11h09