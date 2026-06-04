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City ameaça processar candidato à presidência do Real Madrid após anúncio de acerto com Haaland

Enrique Riquelme, postulante à presidência do clube espanhol, afirmou ter encaminhado a contratação do jogador

Estadão Conteúdo

As eleições presidenciais do Real Madrid geram controvérsia e envolvem o Manchester City. O clube inglês ameaça acionar judicialmente Enrique Riquelme, candidato à presidência, após o anúncio de uma suposta contratação de Erling Haaland.

Em sua campanha para vencer Florentino Pérez, Riquelme afirmou ter encaminhado a chegada do camisa 9 para defender as cores do Real Madrid. Ele disse, inclusive, que o jogador teria uma cláusula contratual que facilitaria uma possível transferência do futebol inglês.

O Manchester City, em resposta ao que foi veiculado, desmentiu a possível transferência. "As notícias que surgiram da Espanha sobre o futuro de Erling Haaland são falsas", afirmou o clube inglês.

Clube inglês analisa ações judiciais

A diretoria do Manchester City ressaltou que não existe qualquer cláusula contratual que permita esse cenário. O clube informou que está "considerando medidas legais pelo uso da imagem de nosso jogador neste contexto".

Os dirigentes do City agiram em meio a um processo de reformulação da equipe, que tem como fator preponderante a saída do técnico Pep Guardiola.

Estafe de Haaland nega acerto

O suposto acerto também causou surpresa no estafe do atacante. Alf-Ing Haaland, pai do atleta, e sua empresária, Rafaela Pimenta, também descartaram, em nota conjunta, a possibilidade de o artilheiro trocar a Inglaterra pela Espanha.

A nota conjunta afirmou: "Tudo muito divertido, mas não é verdade. Desejamos tudo de bom aos dois candidatos nas eleições de Madrid".

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