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Volante do Paysandu, Matheus Vargas faz desabafo após nova lesão: 'Ainda não caiu a ficha'

Jogador sofreu uma nova ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, passará por cirurgia e deve voltar aos gramados apenas em 2027

O Liberal
fonte

Jogador havia retornado aos gramados neste ano (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Três jogos após retornar aos gramados, recuperado do rompimento do LCA do joelho esquerdo, o meia Matheus Vargas, do Paysandu, sofreu uma nova lesão no mesmo joelho. O jogador bicolor precisará passar por mais nove meses de recuperação e só deve voltar a atuar em 2027. Após a confirmação da lesão, o atleta desabafou sobre a situação por meio das redes sociais.

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"Ainda não caiu a ficha do que aconteceu comigo novamente", começou Vargas. "Estava bem, me sentindo confiante de que nada iria dar errado. Porém, depois de um longo período afastado dos campos, com uma ótima recuperação e pronto para jogar novamente, no meu quarto jogo, sofro uma entrada dura e acabo me lesionando, relesionando, na verdade, o mesmo joelho e novamente o LCA. Não encontro palavras para descrever o que estou sentindo nesse momento: tristeza e decepção. Mas acredito que tudo existe por um propósito. É difícil, em especial hoje, mas acredito que exista, e eu vou passar por isso e seguir firme. Sei que Deus tem o melhor para mim", desabafou o jogador.

Vargas havia feito o retorno no primeiro jogo da final da Copa Norte contra o Nacional, no Mangueirão. Depois, disputou duas partidas pela Série C, onde se lesionou. O jogador foi relacionado para a decisão do torneio regional, mas ficou no banco. 

Ainda no desabafo, Matheus destacou o apoio da família e dos amigos e disse estar confiante na recuperação.

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"Estou rodeado dos meus companheiros, amigos e minha família, que estão me ajudando muito neste momento. Agradeço a todos que me desejaram força neste momento difícil, a cada mensagem e a cada oração. Voltarei mais forte, darei meu máximo para isso", finalizou.

Na publicação, vários jogadores demonstraram apoio ao meia, incluindo o atleta do Remo e ex-Paysandu Yago Pikachu. "Siga firme e forte, irmão", escreveu o atacante.

Outros jogadores, como Ítalo, Garcez, Juninho e Gabriel Mesquita, também compartilharam mensagens de apoio ao meia.

A lesão ocorreu no jogo entre Figueirense e Paysandu, válido pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma falta dura e, após a partida, o clube bicolor realizou exames que constataram o rompimento do LCA.

Em nota divulgada na última terça-feira (2), o Paysandu informou que Vargas passará por uma nova cirurgia e que o tempo de recuperação é de até nove meses.

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