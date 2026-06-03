Gabriel Mesquita vê Paysandu preparado para final e dedica decisão a Vargas

O Paysandu encerrou a preparação para o primeiro jogo da final da Copa Verde confiante na conquista do hexa. Antes da partida contra o Anápolis, nesta quinta-feira (4), no estádio Jonas Duarte, o goleiro Gabriel Mesquita afirmou que o elenco bicolor chega forte e preparado para a decisão.

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Segundo o arqueiro bicolor, o período de descanso e rodagem do elenco nos últimos jogos ajudou na recuperação física do grupo para a sequência decisiva da temporada. “Vamos ter um elenco muito forte contra o Anápolis, descansado, para conseguirmos fazer um grande jogo”, destacou o goleiro.

Gabriel também ressaltou a união do grupo durante os dias fora de Belém. O Paysandu está em viagem há cerca de uma semana, após compromissos pela Copa Verde e Série C. “Nosso grupo é muito unido, realmente uma família. Todo mundo está muito feliz e esperançoso para disputar mais uma final”, afirmou.

Além da preparação para a decisão, o ambiente no elenco também foi marcado pela comoção após a confirmação da nova lesão do meia Matheus Vargas. O jogador sofreu novamente uma grave lesão no joelho e deve desfalcar o Paysandu por cerca de nove meses. Em 2025, ele já havia passado por problema semelhante, também defendendo o clube bicolor.

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Gabriel Mesquita revelou que a notícia abalou o elenco e gerou ainda mais motivação para buscar o título. “A gente realmente se comoveu porque somos uma família e sentimos a dor do outro”, disse.

O goleiro ainda contou que conversou com o companheiro para dar apoio neste momento difícil. “Falei para ele não desistir, porque estamos com ele. Vamos passar juntos por essa situação mais uma vez”, comentou.

Segundo Gabriel, o grupo promete entrar em campo também por Vargas na decisão da Copa Verde.“Vamos correr por ele. É um jogador a mais para darmos a vida dentro de campo”, completou.