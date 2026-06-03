Gabriel Mesquita vê Paysandu preparado para final e dedica decisão a Vargas Goleiro destaca força do elenco antes da decisão da Copa Verde e revela apoio do grupo ao meia, que sofreu nova grave lesão O Liberal 03.06.26 20h02 Gabriel Mesquita mostra confiança na conquista do hexa da Copa Verde. (Reprodução / Papão TV) O Paysandu encerrou a preparação para o primeiro jogo da final da Copa Verde confiante na conquista do hexa. Antes da partida contra o Anápolis, nesta quinta-feira (4), no estádio Jonas Duarte, o goleiro Gabriel Mesquita afirmou que o elenco bicolor chega forte e preparado para a decisão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo o arqueiro bicolor, o período de descanso e rodagem do elenco nos últimos jogos ajudou na recuperação física do grupo para a sequência decisiva da temporada. “Vamos ter um elenco muito forte contra o Anápolis, descansado, para conseguirmos fazer um grande jogo”, destacou o goleiro. Gabriel também ressaltou a união do grupo durante os dias fora de Belém. O Paysandu está em viagem há cerca de uma semana, após compromissos pela Copa Verde e Série C. “Nosso grupo é muito unido, realmente uma família. Todo mundo está muito feliz e esperançoso para disputar mais uma final”, afirmou. Além da preparação para a decisão, o ambiente no elenco também foi marcado pela comoção após a confirmação da nova lesão do meia Matheus Vargas. O jogador sofreu novamente uma grave lesão no joelho e deve desfalcar o Paysandu por cerca de nove meses. Em 2025, ele já havia passado por problema semelhante, também defendendo o clube bicolor. VEJA MAIS Campeão pelo Paysandu, Juninho tenta repetir conquista da Copa Verde pelo Anápolis Meia paraense foi campeão pelo Paysandu em 2024, esteve no elenco do penta em 2025 e agora busca novo título defendendo equipe goiana Matheus Vargas sofre nova grave lesão no joelho e desfalca o Paysandu por cerca de nove meses Meia rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será submetido a cirurgia após lesão sofrida contra o Figueirense Bonifazi valoriza sequência de decisões e garante confiança no elenco do Paysandu Lateral falou sobre expectativa para a final da Copa Verde contra o Anápolis, adaptação em Belém e fortalecimento do grupo durante sequência fora de casa Gabriel Mesquita revelou que a notícia abalou o elenco e gerou ainda mais motivação para buscar o título. “A gente realmente se comoveu porque somos uma família e sentimos a dor do outro”, disse. O goleiro ainda contou que conversou com o companheiro para dar apoio neste momento difícil. “Falei para ele não desistir, porque estamos com ele. Vamos passar juntos por essa situação mais uma vez”, comentou. Segundo Gabriel, o grupo promete entrar em campo também por Vargas na decisão da Copa Verde.“Vamos correr por ele. É um jogador a mais para darmos a vida dentro de campo”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 copa verde 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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