Matheus Vargas sofre nova grave lesão no joelho e desfalca o Paysandu por cerca de nove meses Meia rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será submetido a cirurgia após lesão sofrida contra o Figueirense O Liberal 02.06.26 20h17 Matheus Vargas ficará mais uma temporada fora de jogos. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu confirmou, nesta segunda-feira (2), uma nova grave lesão do meia Matheus Vargas. O jogador rompeu o neoligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante a partida contra o Figueirense, disputada no último domingo (31), no estádio Orlando Scarpelli, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu De acordo com comunicado divulgado pelo clube, exames físicos e de imagem confirmaram a lesão após o atleta sofrer uma forte pancada na lateral do joelho, em uma jogada na intermediária do campo. Matheus Vargas será submetido a um procedimento cirúrgico para reconstrução do LCA. O prazo estimado de recuperação é de aproximadamente nove meses. Segundo o Paysandu, o meia já recebeu acolhimento do elenco e da comissão técnica, além de ter iniciado o protocolo pré-operatório junto ao Departamento de Saúde do clube. VEJA MAIS Com contrato até o final de maio, Matheus Vargas detalha renovação: 'Gostaria de ficar' Volante está em negociação para ampliar o vínculo com o Paysandu até o final da temporada. Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso' Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA Após quase nove meses, Matheus Vargas pode reforçar o Paysandu na estreia da Série C Recuperado de lesão no joelho que interrompeu transferência internacional em 2025, volante volta a ser opção contra o Volta Redonda Clube após período afastado A nova lesão acontece justamente no momento em que o jogador voltava a ganhar sequência após um longo período afastado dos gramados. Em julho de 2025, Vargas já havia sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, durante uma partida contra o Amazonas, pela Série B. Na ocasião, o volante passou por cirurgia e ficou cerca de dez meses em recuperação. O retorno aconteceu recentemente, na partida contra o Nacional, pela final da Copa Norte, no Mangueirão. Em 2025, Matheus Vargas disputou 35 partidas pelo Paysandu e conquistou os títulos da Supercopa Grão-Pará e da Copa Norte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu matheus vargas jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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