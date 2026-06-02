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Matheus Vargas sofre nova grave lesão no joelho e desfalca o Paysandu por cerca de nove meses

Meia rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será submetido a cirurgia após lesão sofrida contra o Figueirense

O Liberal
fonte

Matheus Vargas ficará mais uma temporada fora de jogos. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu confirmou, nesta segunda-feira (2), uma nova grave lesão do meia Matheus Vargas. O jogador rompeu o neoligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante a partida contra o Figueirense, disputada no último domingo (31), no estádio Orlando Scarpelli, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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De acordo com comunicado divulgado pelo clube, exames físicos e de imagem confirmaram a lesão após o atleta sofrer uma forte pancada na lateral do joelho, em uma jogada na intermediária do campo.

Matheus Vargas será submetido a um procedimento cirúrgico para reconstrução do LCA. O prazo estimado de recuperação é de aproximadamente nove meses.

Segundo o Paysandu, o meia já recebeu acolhimento do elenco e da comissão técnica, além de ter iniciado o protocolo pré-operatório junto ao Departamento de Saúde do clube.

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A nova lesão acontece justamente no momento em que o jogador voltava a ganhar sequência após um longo período afastado dos gramados. Em julho de 2025, Vargas já havia sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, durante uma partida contra o Amazonas, pela Série B.

Na ocasião, o volante passou por cirurgia e ficou cerca de dez meses em recuperação. O retorno aconteceu recentemente, na partida contra o Nacional, pela final da Copa Norte, no Mangueirão. Em 2025, Matheus Vargas disputou 35 partidas pelo Paysandu e conquistou os títulos da Supercopa Grão-Pará e da Copa Norte.

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