Expulsos na Série C, Pedro Henrique e Taboca estão liberados para final da Copa Verde

O Paysandu Sport Club teve dois jogadores expulsos na derrota por 2 a 1 para o Figueirense, pela 9ª rodada da Série C, mas não terá desfalques por suspensão na final da Copa Verde. O zagueiro Pedro Henrique e o volante Luciano Taboca estão liberados para enfrentar o Anápolis, já que as punições valem apenas para o Campeonato Brasileiro.

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Os dois atletas receberam o segundo cartão amarelo durante a partida disputada em Florianópolis. Pedro Henrique foi expulso aos 43 minutos do primeiro tempo. De acordo com a súmula do árbitro Wagner Silveira Echevarria, do Rio Grande do Sul, o defensor atingiu o adversário “de maneira temerária” em disputa de bola.

Já Luciano Taboca deixou o campo aos 33 minutos da etapa final, também após receber o segundo amarelo por uma entrada considerada temerária. Segundo o relato da arbitragem, os dois jogadores expulsos saíram normalmente de campo e os atletas atingidos continuaram na partida após atendimento médico.

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Com dois jogadores a menos, o Paysandu não conseguiu segurar o resultado fora de casa. O time paraense chegou a abrir o placar com Juninho, mas sofreu a virada do Figueirense e perdeu a invencibilidade recente na Série C.

Apesar das expulsões, Pedro Henrique e Taboca poderão atuar normalmente na decisão da Copa Verde porque a suspensão automática é válida apenas dentro da competição em que ocorreu a infração. Assim, os atletas cumprem suspensão na próxima rodada da Série C, mas seguem aptos para a final regional.

A punição só poderia ser estendida para outro torneio em casos mais graves, como decisão do STJD ou expulsões com relato de agressão grave na súmula. Como isso não ocorreu, os dois jogadores seguem à disposição da comissão técnica bicolor para o duelo contra o Anápolis.