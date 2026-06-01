Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez O Liberal 01.06.26 11h42 Time bicolor venceu o Nacional para conquistar o bi da Copa Norte (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu não terá tempo para lamentar a derrota de virada por 2 a 1 para o Figueirense-SC na nona rodada da Série C. De Florianópolis, em Santa Catarina, o Papão seguirá para Goiânia, onde fará o primeiro jogo da final da Copa Verde contra o Anápolis-GO. A partida está marcada para quinta-feira (4), no Estádio Jonas Duarte. Esta será a 10ª final do Bicola no torneio. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em 13 edições, o Paysandu chegou à final em 10 delas, contando a deste ano. Ao todo, são cinco títulos, quatro vice-campeonatos e duas participações em semifinais, o que faz do clube o maior campeão da competição. Ou seja, na história da Copa Verde, o Paysandu ficou de fora das duas últimas fases apenas uma vez, em 2020, quando foi eliminado pelo Manaus-AM nas quartas de final. VEJA MAIS Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. Neste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu mudanças na competição, trouxe de volta a Copa Norte e criou a Copa Centro-Oeste. Assim, a Copa Verde, que contempla as regiões Norte e Centro-Oeste, além do Espírito Santo, será decidida entre os campeões de cada torneio. O Papão garantiu a vaga após superar o Nacional-AM. Já o Anápolis vai para a primeira decisão da Copa Verde. Após superar o Rio Branco-ES na final da Copa Centro-Oeste, a equipe se tornou a primeira campeã do torneio e tentará surpreender o Bicola para levantar mais uma taça. A decisão começa na quinta-feira (4), no Estádio Jonas Duarte, em Goiânia. Depois disso, o clube bicolor volta para Belém, faz apenas um treino e, no domingo (7), recebe o Anápolis no Mangueirão para o jogo de volta. Se o Paysandu conquistar o título, chegará a seis taças, sendo três seguidas (já que foi campeão em 2024 e 2025) e ampliará ainda mais o recorde de maior campeão da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu copa verde COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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