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Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa

Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez

O Liberal
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Time bicolor venceu o Nacional para conquistar o bi da Copa Norte (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu não terá tempo para lamentar a derrota de virada por 2 a 1 para o Figueirense-SC na nona rodada da Série C. De Florianópolis, em Santa Catarina, o Papão seguirá para Goiânia, onde fará o primeiro jogo da final da Copa Verde contra o Anápolis-GO. A partida está marcada para quinta-feira (4), no Estádio Jonas Duarte. Esta será a 10ª final do Bicola no torneio.

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Em 13 edições, o Paysandu chegou à final em 10 delas, contando a deste ano. Ao todo, são cinco títulos, quatro vice-campeonatos e duas participações em semifinais, o que faz do clube o maior campeão da competição.

Ou seja, na história da Copa Verde, o Paysandu ficou de fora das duas últimas fases apenas uma vez, em 2020, quando foi eliminado pelo Manaus-AM nas quartas de final.

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Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição.

Neste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu mudanças na competição, trouxe de volta a Copa Norte e criou a Copa Centro-Oeste. Assim, a Copa Verde, que contempla as regiões Norte e Centro-Oeste, além do Espírito Santo, será decidida entre os campeões de cada torneio. O Papão garantiu a vaga após superar o Nacional-AM.

Já o Anápolis vai para a primeira decisão da Copa Verde. Após superar o Rio Branco-ES na final da Copa Centro-Oeste, a equipe se tornou a primeira campeã do torneio e tentará surpreender o Bicola para levantar mais uma taça.

A decisão começa na quinta-feira (4), no Estádio Jonas Duarte, em Goiânia. Depois disso, o clube bicolor volta para Belém, faz apenas um treino e, no domingo (7), recebe o Anápolis no Mangueirão para o jogo de volta.

Se o Paysandu conquistar o título, chegará a seis taças, sendo três seguidas (já que foi campeão em 2024 e 2025) e ampliará ainda mais o recorde de maior campeão da competição.

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