Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca O Liberal 31.05.26 22h39 O Papão até saiu na frente, mas não suportou a expulsão de dois atletas. (Ascom Paysandu) O Paysandu conheceu neste domingo a segunda derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. No estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Papão saiu na frente, mas levou a virada do Figueirense e perdeu por 2 a 1, em uma partida marcada por duas expulsões do time bicolor. Com o resultado, o Paysandu caiu para a terceira colocação, com 17 pontos, atrás de Brusque e Guarani. Já o Figueirense chegou aos 11 pontos e subiu na tabela. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Depois de um início morno, o Papão abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo em grande estilo. Pedro Henrique lançou Juninho pela direita e o atacante mostrou categoria ao encobrir o goleiro para fazer um belo gol. A vantagem, no entanto, durou pouco. Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio, Gabriel Mesquita espalmou a bola para frente e Lucas Alves aproveitou o rebote para empatar de cabeça. O cenário ficou ainda mais complicado para os paraenses aos 44 minutos, quando Pedro Henrique recebeu o segundo cartão amarelo após falta em Zé Carlos e acabou expulso. VEJA MAIS Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. Marcinho faz trend com troféu da Copa Norte após vitória do Paysandu: 'será?' Camisa 10 do clube apareceu comemorando em vídeo publicado nas redes sociais oficiais do Paysandu; veja Mesmo com um jogador a menos, o Paysandu tentou segurar o empate no segundo tempo, mas viu o Figueirense crescer na partida. Aos 24 minutos, Lucas Alves finalizou forte, Gabriel Mesquita deu rebote e Emerson Galego apareceu livre para virar o placar. A situação bicolor piorou aos 33 minutos. Luciano Taboca, que havia acabado de receber cartão amarelo, cometeu nova falta em Zé Carlos e também foi expulso, deixando o Papão com apenas nove jogadores em campo. Com dois atletas a menos, o Paysandu encontrou dificuldades para reagir e viu o Figueirense controlar os minutos finais até o apito final. Na próxima rodada, marcada para o dia 14, o Papão recebe o Inter de Limeira na Curuzu, já com o retorno de Marcinho. Ficha Técnica Data: 31/05/2026 Hora: 20h30 Local: Orlando Scarpelli Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS) Assistentes: Juarez de Mello Junior (RS) e Mateus Oliverio Rocha (RS) Quarto Árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC) Cartões Amarelos: Lucas Dias, Arthur Henrique, Raynan, Zé Carlos e Breno (Figueirense) Gabriel Mesquita, Pedro Henrique, Brian, Taboca (Paysandu) Cartões Vermelhos: Pedro Henrique, Taboca (Paysandu) Figueirense: Igo Gabriel; Léo Maia Lucas Dias Leonan Arthur Henrique (Ryan Carlos); Breno (Dudu), Jean Mangabeira, Raynan (Renan Areais), Zé Carlos (Maílson), Lucas Alves (Arthur Martins) e Emerson Galego. Técnico: Raul Cabral Paysandu: Gabriel Mesquita; Matheus Capixaba (Edílson), Iarley, Bruno Bispo e Luciano Taboca; Libonati (Bonifazi), Pedro Henrique, Matheus Vargas (Brian) e Thalyson (Thayllon); Lucas Cardoso e Juninho (Pego). Técnico: Junior Rocha Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 figueirense x paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 prepare-se! Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase 31.05.26 19h27 Futebol Paysandu defende liderança diante de Figueirense pressionado na Série C Papão defende liderança da competição diante de equipe catarinense ameaçada pelo Z-2 e pressionada dentro de casa 31.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 prepare-se! Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase 31.05.26 19h27 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06