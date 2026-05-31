Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C

O Paysandu conheceu neste domingo a segunda derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. No estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Papão saiu na frente, mas levou a virada do Figueirense e perdeu por 2 a 1, em uma partida marcada por duas expulsões do time bicolor.

Com o resultado, o Paysandu caiu para a terceira colocação, com 17 pontos, atrás de Brusque e Guarani. Já o Figueirense chegou aos 11 pontos e subiu na tabela.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Depois de um início morno, o Papão abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo em grande estilo. Pedro Henrique lançou Juninho pela direita e o atacante mostrou categoria ao encobrir o goleiro para fazer um belo gol.

A vantagem, no entanto, durou pouco. Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio, Gabriel Mesquita espalmou a bola para frente e Lucas Alves aproveitou o rebote para empatar de cabeça.

O cenário ficou ainda mais complicado para os paraenses aos 44 minutos, quando Pedro Henrique recebeu o segundo cartão amarelo após falta em Zé Carlos e acabou expulso.

VEJA MAIS

Mesmo com um jogador a menos, o Paysandu tentou segurar o empate no segundo tempo, mas viu o Figueirense crescer na partida. Aos 24 minutos, Lucas Alves finalizou forte, Gabriel Mesquita deu rebote e Emerson Galego apareceu livre para virar o placar.

A situação bicolor piorou aos 33 minutos. Luciano Taboca, que havia acabado de receber cartão amarelo, cometeu nova falta em Zé Carlos e também foi expulso, deixando o Papão com apenas nove jogadores em campo.

Com dois atletas a menos, o Paysandu encontrou dificuldades para reagir e viu o Figueirense controlar os minutos finais até o apito final. Na próxima rodada, marcada para o dia 14, o Papão recebe o Inter de Limeira na Curuzu, já com o retorno de Marcinho.

Ficha Técnica

Data: 31/05/2026

Hora: 20h30

Local: Orlando Scarpelli

Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)

Assistentes: Juarez de Mello Junior (RS) e Mateus Oliverio Rocha (RS)

Quarto Árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)

Cartões Amarelos: Lucas Dias, Arthur Henrique, Raynan, Zé Carlos e Breno (Figueirense) Gabriel Mesquita, Pedro Henrique, Brian, Taboca (Paysandu)

Cartões Vermelhos: Pedro Henrique, Taboca (Paysandu)

Figueirense: Igo Gabriel; Léo Maia Lucas Dias Leonan Arthur Henrique (Ryan Carlos); Breno (Dudu), Jean Mangabeira, Raynan (Renan Areais), Zé Carlos (Maílson), Lucas Alves (Arthur Martins) e Emerson Galego.

Técnico: Raul Cabral

Paysandu: Gabriel Mesquita; Matheus Capixaba (Edílson), Iarley, Bruno Bispo e Luciano Taboca; Libonati (Bonifazi), Pedro Henrique, Matheus Vargas (Brian) e Thalyson (Thayllon); Lucas Cardoso e Juninho (Pego).

Técnico: Junior Rocha