Ceará demite Mozart após derrota pra o Operário-PR pela Série B Estadão Conteúdo 31.05.26 23h57 O direção do Ceará anunciou a demissão do técnico Mozart após a derrota por 2 a 1 contra o Operário-PR, neste domingo, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão veio após uma série de resultados negativos na competição. Durante sua passagem pelo clube, Mozart comandou a equipe em 31 partidas, abrangendo competições como o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série B. Apesar de acumular 14 vitórias, o desempenho não agradou a diretoria. Nos últimos cinco jogos da Série B, o time teve três derrotas e apenas duas vitórias. Com 13 pontos está em 13º lugar. Além de Mozart, seus auxiliares Dênis Iwamura e Edu Brasil também foram desligados do clube. O Ceará agora terá cerca de 10 dias para buscar um novo treinador antes do próximo compromisso contra o Avaí. A diretoria já iniciou a busca por um novo técnico e enfrenta pressão dos torcedores, que pedem a saída do presidente João Paulo Silva Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Ceará Mozart COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 prepare-se! Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase 31.05.26 19h27 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06