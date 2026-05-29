Marcinho faz trend com troféu da Copa Norte após vitória do Paysandu: 'será?' Camisa 10 do clube apareceu comemorando em vídeo publicado nas redes sociais oficiais do Paysandu; veja Hannah Franco 29.05.26 0h10 VÍDEO: Marcinho faz trend com troféu da Copa Norte após vitória do Paysandu (Instagram/@paysandu) O meia Marcinho, capitão e camisa 10 do Paysandu, participou da trend “Será?” logo depois da conquista da Copa Norte na noite desta quinta-feira (28). Querido pela torcida bicolor, o jogador apareceu em um vídeo publicado pelo clube segurando o troféu da competição ainda no gramado, logo após a decisão. Marcinho foi um dos grandes nomes da final e teve papel decisivo no título conquistado pelo Paysandu. O meia marcou um golaço no fim da partida e confirmou a vitória bicolor por 4 a 2 sobre o Nacional. VEJA MAIS Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. Com Paysandu e São Raimundo-AM, veja a lista dos campeões da Copa Norte Equipe amazonense é a maior campeã do torneio. Bicolores diminuíram a distância no ranking Com a conquista, o Paysandu venceu a Copa Norte pela segunda vez na história. O título também garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027 e possibilitou ao clube disputar o hexacampeonato da Copa Verde. Após a partida, Marcinho participou da trend “Será?”, fenômeno viral nas redes sociais baseado no bordão usado de forma irônica e descontraída. O vídeo foi publicado pelo Paysandu e rapidamente repercutiu entre os torcedores. No vídeo publicado pelo Paysandu, Marcinho usa a trend para ironizar as críticas de quem duvidava da conquista bicolor. Segurando o troféu da Copa Norte, o jogador aparece comemorando o título ainda no campo após o apito final. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Marcinho Paysandu Copa Norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58