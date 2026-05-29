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Marcinho faz trend com troféu da Copa Norte após vitória do Paysandu: 'será?'

Camisa 10 do clube apareceu comemorando em vídeo publicado nas redes sociais oficiais do Paysandu; veja

Hannah Franco
fonte

VÍDEO: Marcinho faz trend com troféu da Copa Norte após vitória do Paysandu (Instagram/@paysandu)

O meia Marcinho, capitão e camisa 10 do Paysandu, participou da trend “Será?” logo depois da conquista da Copa Norte na noite desta quinta-feira (28). Querido pela torcida bicolor, o jogador apareceu em um vídeo publicado pelo clube segurando o troféu da competição ainda no gramado, logo após a decisão.

Marcinho foi um dos grandes nomes da final e teve papel decisivo no título conquistado pelo Paysandu. O meia marcou um golaço no fim da partida e confirmou a vitória bicolor por 4 a 2 sobre o Nacional.

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Com a conquista, o Paysandu venceu a Copa Norte pela segunda vez na história. O título também garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027 e possibilitou ao clube disputar o hexacampeonato da Copa Verde.

Após a partida, Marcinho participou da trend “Será?”, fenômeno viral nas redes sociais baseado no bordão usado de forma irônica e descontraída. O vídeo foi publicado pelo Paysandu e rapidamente repercutiu entre os torcedores.

No vídeo publicado pelo Paysandu, Marcinho usa a trend para ironizar as críticas de quem duvidava da conquista bicolor. Segurando o troféu da Copa Norte, o jogador aparece comemorando o título ainda no campo após o apito final.

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