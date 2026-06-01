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Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja

Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos

O Liberal
fonte

Papão quer lotar o estádio Mangueirão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Antes mesmo de fazer o jogo de ida da final da Copa Verde, o Paysandu disponibilizou os ingressos para o duelo de volta contra o Anápolis-GO, que será no dia 7 de junho, no Mangueirão. O Papão defenderá o posto de campeão e buscará o hexacampeonato. E para lotar o estádio, o clube bicolor iniciou a venda de bilhetes com promoções.

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Com o programa "Me ajuda que eu te ajudo", que garante preços mais baixos mediante entrada no estádio até horários específicos, o ingresso para a arquibancada do lado A pode chegar a custar R$ 35. Já no preço normal, o bilhete sai por R$ 60 até a véspera do jogo e R$ 70 no dia da partida.

Para o lado B, onde a torcida bicolor costuma se concentrar, o ingresso custa R$ 50 na mesma promoção. Sem a condição especial, o valor fica em R$ 70 até a véspera do jogo e R$ 80 no dia da partida.

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A promoção também vale para o setor de cadeiras, que custa R$ 100 no lado B e R$ 80 no lado A. Sem o valor promocional, o bilhete sobe para R$ 140 e R$ 160 no dia do jogo.

Além disso, o Bicola possui descontos especiais de até 40% para sócios-torcedores adimplentes. Estudantes têm direito à meia-entrada, e idosos e pessoas com deficiência possuem acesso à gratuidade.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site ingressos.paysandu.com.br ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

Cenário

O Paysandu vai para a 10ª decisão de Copa Verde da história. O time bicolor é o maior campeão do torneio, com cinco títulos, e vai em busca do sexto diante do Anápolis, que, por sua vez, disputa a primeira final da competição.

O Bicola chegou à grande decisão após conquistar o título da Copa Norte sobre o Nacional-AM. Já o Anápolis superou o Rio Branco-ES na Copa Centro-Oeste.

Antes do duelo em Belém, as equipes se enfrentam em Goiânia, na próxima quinta-feira (4), no Estádio Jonas Duarte, às 20h.

Serviço

Preço dos ingressos 

Sem promoção

Arquibancada B – R$ 70 (de 29/05 a 06/06)
Arquibancada B – R$ 80 (no dia do jogo)

Arquibancada A – R$ 60 (de 29/05 a 06/06)
Arquibancada A – R$ 70 (no dia do jogo)

Cadeira B – R$ 140 (de 29/05 a 06/06)
Cadeira B – R$ 160 (no dia do jogo)

Cadeira A – R$ 120 (de 29/05 a 06/06)
Cadeira A – R$ 140 (no dia do jogo)

Promoção "Me ajuda que eu te ajudo"

Arquibancada B

  • Acesso até 16h30 – R$ 50 (de 29/05 a 06/06)
  • Acesso até 17h30 – R$ 60 (de 29/05 a 06/06)
  • Acesso até 16h30 ou 17h30 – R$ 80 (no dia do jogo)

Arquibancada A

  • Acesso até 16h30 – R$ 35 (de 29/05 a 06/06)
  • Acesso até 17h30 – R$ 45 (de 29/05 a 06/06)
  • Acesso até 16h30 ou 17h30 – R$ 70 (no dia do jogo)

Cadeira B

  • Acesso até 16h30 – R$ 100 (de 29/05 a 06/06)
  • Acesso até 17h30 – R$ 120 (de 29/05 a 06/06)
  • Acesso até 16h30 ou 17h30 – R$ 160 (no dia do jogo)

Cadeira A

  • Acesso até 16h30 – R$ 80 (de 29/05 a 06/06)
  • Acesso até 17h30 – R$ 100 (de 29/05 a 06/06)
  • Acesso até 16h30 ou 17h30 – R$ 140 (no dia do jogo)
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