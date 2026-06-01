Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos O Liberal 01.06.26 12h38 Papão quer lotar o estádio Mangueirão (Jorge Luís Totti/Paysandu) Antes mesmo de fazer o jogo de ida da final da Copa Verde, o Paysandu já disponibilizou os ingressos para o duelo de volta contra o Anápolis-GO, que será no dia 7 de junho, no Mangueirão. O Papão defenderá o posto de campeão e buscará o hexacampeonato. E para lotar o estádio, o clube bicolor iniciou a venda de bilhetes com promoções. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com o programa "Me ajuda que eu te ajudo", que garante preços mais baixos mediante entrada no estádio até horários específicos, o ingresso para a arquibancada do lado A pode chegar a custar R$ 35. Já no preço normal, o bilhete sai por R$ 60 até a véspera do jogo e R$ 70 no dia da partida. Para o lado B, onde a torcida bicolor costuma se concentrar, o ingresso custa R$ 50 na mesma promoção. Sem a condição especial, o valor fica em R$ 70 até a véspera do jogo e R$ 80 no dia da partida. VEJA MAIS Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca A promoção também vale para o setor de cadeiras, que custa R$ 100 no lado B e R$ 80 no lado A. Sem o valor promocional, o bilhete sobe para R$ 140 e R$ 160 no dia do jogo. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Além disso, o Bicola possui descontos especiais de até 40% para sócios-torcedores adimplentes. Estudantes têm direito à meia-entrada, e idosos e pessoas com deficiência possuem acesso à gratuidade. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site ingressos.paysandu.com.br ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Cenário O Paysandu vai para a 10ª decisão de Copa Verde da história. O time bicolor é o maior campeão do torneio, com cinco títulos, e vai em busca do sexto diante do Anápolis, que, por sua vez, disputa a primeira final da competição. O Bicola chegou à grande decisão após conquistar o título da Copa Norte sobre o Nacional-AM. Já o Anápolis superou o Rio Branco-ES na Copa Centro-Oeste. Antes do duelo em Belém, as equipes se enfrentam em Goiânia, na próxima quinta-feira (4), no Estádio Jonas Duarte, às 20h. Serviço Preço dos ingressos Sem promoção Arquibancada B – R$ 70 (de 29/05 a 06/06) Arquibancada B – R$ 80 (no dia do jogo) Arquibancada A – R$ 60 (de 29/05 a 06/06) Arquibancada A – R$ 70 (no dia do jogo) Cadeira B – R$ 140 (de 29/05 a 06/06) Cadeira B – R$ 160 (no dia do jogo) Cadeira A – R$ 120 (de 29/05 a 06/06) Cadeira A – R$ 140 (no dia do jogo) Promoção "Me ajuda que eu te ajudo" Arquibancada B Acesso até 16h30 – R$ 50 (de 29/05 a 06/06) Acesso até 17h30 – R$ 60 (de 29/05 a 06/06) Acesso até 16h30 ou 17h30 – R$ 80 (no dia do jogo) Arquibancada A Acesso até 16h30 – R$ 35 (de 29/05 a 06/06) Acesso até 17h30 – R$ 45 (de 29/05 a 06/06) Acesso até 16h30 ou 17h30 – R$ 70 (no dia do jogo) Cadeira B Acesso até 16h30 – R$ 100 (de 29/05 a 06/06) Acesso até 17h30 – R$ 120 (de 29/05 a 06/06) Acesso até 16h30 ou 17h30 – R$ 160 (no dia do jogo) Cadeira A Acesso até 16h30 – R$ 80 (de 29/05 a 06/06) Acesso até 17h30 – R$ 100 (de 29/05 a 06/06) Acesso até 16h30 ou 17h30 – R$ 140 (no dia do jogo) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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