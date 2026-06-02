Bonifazi valoriza sequência de decisões e garante confiança no elenco do Paysandu

O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi destacou o momento vivido pelo Paysandu na temporada e valorizou a sequência de decisões disputadas pela equipe. Em preparação para o jogo de ida da final da Copa Verde, contra o Anápolis, nesta quinta-feira, no estádio Jonas Duarte, o jogador afirmou que o elenco está preparado para jogos grandes.

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“Feliz demais. Esse é o sentimento meu e da minha família também. Feliz de jogar mais uma decisão com este manto tão pesado, com esta camisa gigante”, afirmou o uruguaio.

Contratado no início da temporada, Bonifazi chegou ao Paysandu em janeiro e, em menos de seis meses, já disputa a terceira decisão pelo clube. Segundo ele, a intensidade do calendário faz parte do objetivo traçado pelo elenco. “O time tá feito para isso, para disputar jogo importante, decisão. Vamos por mais uma agora”, disse.

O lateral também comentou sobre a maratona de viagens e partidas enfrentada pelo Paysandu nos últimos dias. O clube permanece fora de Belém desde a semana passada e terá pouco tempo de recuperação entre a final da Copa Verde e o compromisso do fim de semana pela Série B.

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“O que jogador quer é jogar sempre. Claro que cansa, ficamos longe da família também, mas tudo é por uma coisa bonita. Em pouco tempo chegando à terceira decisão, tem que valorizar isso”, destacou.

Bonifazi ainda ressaltou a força do elenco bicolor e a competitividade interna no grupo comandado pelo técnico Júnior Rocha. O jogador divide espaço na lateral esquerda com Luciano Taboca e afirmou que a disputa saudável fortalece o time. “A competitividade é muito importante e é o que fortalece o grupo. Jogue um jogador, jogue outro, isso aumenta o nível de cada atleta também”, comentou.

Adaptado ao clube e à capital paraense, o uruguaio também fez questão de elogiar a recepção recebida em Belém. Segundo ele, o apoio da torcida e o acolhimento à família foram fundamentais neste início de trajetória no Paysandu. “Ficamos com muita felicidade, não só da cidade e do clube, mas de como todas as pessoas receberam a mim e minha família”, finalizou.