Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Bonifazi valoriza sequência de decisões e garante confiança no elenco do Paysandu

Lateral falou sobre expectativa para a final da Copa Verde contra o Anápolis, adaptação em Belém e fortalecimento do grupo durante sequência fora de casa

O Liberal
fonte

Bonifazi mostra confiança com o momento vivido pelo Papão da Curuzu. (Jorge Luís Toti/Paysandu)

O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi destacou o momento vivido pelo Paysandu na temporada e valorizou a sequência de decisões disputadas pela equipe. Em preparação para o jogo de ida da final da Copa Verde, contra o Anápolis, nesta quinta-feira, no estádio Jonas Duarte, o jogador afirmou que o elenco está preparado para jogos grandes.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Feliz demais. Esse é o sentimento meu e da minha família também. Feliz de jogar mais uma decisão com este manto tão pesado, com esta camisa gigante”, afirmou o uruguaio.

Contratado no início da temporada, Bonifazi chegou ao Paysandu em janeiro e, em menos de seis meses, já disputa a terceira decisão pelo clube. Segundo ele, a intensidade do calendário faz parte do objetivo traçado pelo elenco. “O time tá feito para isso, para disputar jogo importante, decisão. Vamos por mais uma agora”, disse.

O lateral também comentou sobre a maratona de viagens e partidas enfrentada pelo Paysandu nos últimos dias. O clube permanece fora de Belém desde a semana passada e terá pouco tempo de recuperação entre a final da Copa Verde e o compromisso do fim de semana pela Série B.

VEJA MAIS

image Paysandu termina a 9ª rodada da Série C na 3ª colocação após empate do Brusque-SC; confira!
Após usar time alternativo e ser prejudicado por Pedro Henrique e Luciano Taboca, que foram expulsos, o Papão não é mais líder da competição.

image Expulsos na Série C, Pedro Henrique e Taboca estão liberados para final da Copa Verde
Jogadores receberam cartão vermelho contra o Figueirense, mas poderão atuar diante do Anápolis por se tratar de competição diferente

image Na busca do hexa da Copa Verde, Paysandu terá pela frente o lanterna da Série C
Apesar da campanha ruim na competição nacional, o Anápolis garantiu vaga na final ao conquistar o título inédito da Copa Centro-Oeste

“O que jogador quer é jogar sempre. Claro que cansa, ficamos longe da família também, mas tudo é por uma coisa bonita. Em pouco tempo chegando à terceira decisão, tem que valorizar isso”, destacou.

Bonifazi ainda ressaltou a força do elenco bicolor e a competitividade interna no grupo comandado pelo técnico Júnior Rocha. O jogador divide espaço na lateral esquerda com Luciano Taboca e afirmou que a disputa saudável fortalece o time. “A competitividade é muito importante e é o que fortalece o grupo. Jogue um jogador, jogue outro, isso aumenta o nível de cada atleta também”, comentou.

Adaptado ao clube e à capital paraense, o uruguaio também fez questão de elogiar a recepção recebida em Belém. Segundo ele, o apoio da torcida e o acolhimento à família foram fundamentais neste início de trajetória no Paysandu. “Ficamos com muita felicidade, não só da cidade e do clube, mas de como todas as pessoas receberam a mim e minha família”, finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série c 2026

final da copa norte 2026

paysandu x anápolis

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Bonifazi valoriza sequência de decisões e garante confiança no elenco do Paysandu

Lateral falou sobre expectativa para a final da Copa Verde contra o Anápolis, adaptação em Belém e fortalecimento do grupo durante sequência fora de casa

02.06.26 19h59

ALERTA

Paysandu termina a 9ª rodada da Série C na 3ª colocação após empate do Brusque-SC; confira!

Após usar time alternativo e ser prejudicado por Pedro Henrique e Luciano Taboca, que foram expulsos, o Papão não é mais líder da competição.

01.06.26 22h21

Futebol

Expulsos na Série C, Pedro Henrique e Taboca estão liberados para final da Copa Verde

Jogadores receberam cartão vermelho contra o Figueirense, mas poderão atuar diante do Anápolis por se tratar de competição diferente

01.06.26 20h17

Futebol

Na busca do hexa da Copa Verde, Paysandu terá pela frente o lanterna da Série C

Apesar da campanha ruim na competição nacional, o Anápolis garantiu vaga na final ao conquistar o título inédito da Copa Centro-Oeste

01.06.26 19h42

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando'

Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina

01.06.26 10h39

MERCADO DA BOLA

Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão?

Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube

31.05.26 19h27

on top

Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão

Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31)

02.06.26 9h32

FUTEBOL

Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão

Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais'

02.06.26 12h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda