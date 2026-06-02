Bonifazi valoriza sequência de decisões e garante confiança no elenco do Paysandu Lateral falou sobre expectativa para a final da Copa Verde contra o Anápolis, adaptação em Belém e fortalecimento do grupo durante sequência fora de casa O Liberal 02.06.26 19h59 Bonifazi mostra confiança com o momento vivido pelo Papão da Curuzu. (Jorge Luís Toti/Paysandu) O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi destacou o momento vivido pelo Paysandu na temporada e valorizou a sequência de decisões disputadas pela equipe. Em preparação para o jogo de ida da final da Copa Verde, contra o Anápolis, nesta quinta-feira, no estádio Jonas Duarte, o jogador afirmou que o elenco está preparado para jogos grandes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Feliz demais. Esse é o sentimento meu e da minha família também. Feliz de jogar mais uma decisão com este manto tão pesado, com esta camisa gigante”, afirmou o uruguaio. Contratado no início da temporada, Bonifazi chegou ao Paysandu em janeiro e, em menos de seis meses, já disputa a terceira decisão pelo clube. Segundo ele, a intensidade do calendário faz parte do objetivo traçado pelo elenco. “O time tá feito para isso, para disputar jogo importante, decisão. Vamos por mais uma agora”, disse. O lateral também comentou sobre a maratona de viagens e partidas enfrentada pelo Paysandu nos últimos dias. O clube permanece fora de Belém desde a semana passada e terá pouco tempo de recuperação entre a final da Copa Verde e o compromisso do fim de semana pela Série B. VEJA MAIS Paysandu termina a 9ª rodada da Série C na 3ª colocação após empate do Brusque-SC; confira! Após usar time alternativo e ser prejudicado por Pedro Henrique e Luciano Taboca, que foram expulsos, o Papão não é mais líder da competição. Expulsos na Série C, Pedro Henrique e Taboca estão liberados para final da Copa Verde Jogadores receberam cartão vermelho contra o Figueirense, mas poderão atuar diante do Anápolis por se tratar de competição diferente Na busca do hexa da Copa Verde, Paysandu terá pela frente o lanterna da Série C Apesar da campanha ruim na competição nacional, o Anápolis garantiu vaga na final ao conquistar o título inédito da Copa Centro-Oeste “O que jogador quer é jogar sempre. Claro que cansa, ficamos longe da família também, mas tudo é por uma coisa bonita. Em pouco tempo chegando à terceira decisão, tem que valorizar isso”, destacou. Bonifazi ainda ressaltou a força do elenco bicolor e a competitividade interna no grupo comandado pelo técnico Júnior Rocha. O jogador divide espaço na lateral esquerda com Luciano Taboca e afirmou que a disputa saudável fortalece o time. “A competitividade é muito importante e é o que fortalece o grupo. Jogue um jogador, jogue outro, isso aumenta o nível de cada atleta também”, comentou. Adaptado ao clube e à capital paraense, o uruguaio também fez questão de elogiar a recepção recebida em Belém. Segundo ele, o apoio da torcida e o acolhimento à família foram fundamentais neste início de trajetória no Paysandu. “Ficamos com muita felicidade, não só da cidade e do clube, mas de como todas as pessoas receberam a mim e minha família”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série c 2026 final da copa norte 2026 paysandu x anápolis jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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