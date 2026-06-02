Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão

O lateral-direito Marcelinho foi o grande destaque da partida entre Remo e São Paulo. O jogador azulino foi responsável por marcar o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 do Leão Azul sobre o tricolor paulista já na reta final do jogo. Com a atuação, o atleta apareceu na time da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Marcelinho recebeu nota 8,1 do Sofascore, site especializado em estatísticas esportivas, e, com isso, foi considerado o melhor da posição na rodada. Conforme os dados, o jogador teve 86% de aproveitamento nos passes (24 de 28) e duas finalizações, sendo uma convertida em gol.

O lateral foi o único representante do Remo no time da rodada. No gol, Everson, do Atlético-MG, foi o escolhido. Marcelinho dividiu a linha defensiva com David Duarte, do Bahia, Vitor Hugo, também do Galo, e Juninho Capixaba, do RB Bragantino.

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Já no meio-campo, ficaram Gerson, do Cruzeiro, e André Luiz, do Corinthians. No ataque, Samuel Lino, do Flamengo, que recebeu nota 10, Miguelito, do Santos, Kaio Cesar, do Timão, e Renê, do Vitória, foram os escolhidos.

Apesar de ser defensor de origem, Marcelinho também atua mais avançado e faz pressão no ataque quando necessário. Na coletiva após o jogo contra o São Paulo, o treinador Léo Condé destacou a característica versátil do jogador e disse que ele "tem mostrado boas performances".

Agenda

Agora, por conta da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro terá uma pausa de pouco mais de 50 dias. Os times só voltam a jogar no dia 22 de julho. O Remo deu 15 dias de folga aos jogadores e, após esse período, voltará aos treinos, com previsão de amistosos para manter o ritmo de jogo.