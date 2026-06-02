Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) O Liberal 02.06.26 9h32 Jogador marcou o gol da vitória azulino nos acréscimo do jogo contra o São Paulo (Thiago Gomes / O Liberal) O lateral-direito Marcelinho foi o grande destaque da partida entre Remo e São Paulo. O jogador azulino foi responsável por marcar o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 do Leão Azul sobre o tricolor paulista já na reta final do jogo. Com a atuação, o atleta apareceu na time da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Marcelinho recebeu nota 8,1 do Sofascore, site especializado em estatísticas esportivas, e, com isso, foi considerado o melhor da posição na rodada. Conforme os dados, o jogador teve 86% de aproveitamento nos passes (24 de 28) e duas finalizações, sendo uma convertida em gol. O lateral foi o único representante do Remo no time da rodada. No gol, Everson, do Atlético-MG, foi o escolhido. Marcelinho dividiu a linha defensiva com David Duarte, do Bahia, Vitor Hugo, também do Galo, e Juninho Capixaba, do RB Bragantino. VEJA MAIS Remo atinge meta mínima no 1º turno, mas segue ameaçado pelo rebaixamento Leão fecha metade da Série A no Z4 e ainda precisará somar ao menos mais 25 pontos para reduzir risco de queda Remo define férias, amistosos e reformas no Baenão durante pausa da Série A Elenco azulino se reapresenta no dia 20 de junho para iniciar preparação visando sequência do Brasileirão e da Copa do Brasil Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina Já no meio-campo, ficaram Gerson, do Cruzeiro, e André Luiz, do Corinthians. No ataque, Samuel Lino, do Flamengo, que recebeu nota 10, Miguelito, do Santos, Kaio Cesar, do Timão, e Renê, do Vitória, foram os escolhidos. Apesar de ser defensor de origem, Marcelinho também atua mais avançado e faz pressão no ataque quando necessário. Na coletiva após o jogo contra o São Paulo, o treinador Léo Condé destacou a característica versátil do jogador e disse que ele "tem mostrado boas performances". Agenda Agora, por conta da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro terá uma pausa de pouco mais de 50 dias. Os times só voltam a jogar no dia 22 de julho. O Remo deu 15 dias de folga aos jogadores e, após esse período, voltará aos treinos, com previsão de amistosos para manter o ritmo de jogo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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