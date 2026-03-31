Após quase nove meses, Matheus Vargas pode reforçar o Paysandu na estreia da Série C Recuperado de lesão no joelho que interrompeu transferência internacional em 2025, volante volta a ser opção contra o Volta Redonda Clube após período afastado Igor Wilson 31.03.26 19h20 O Paysandu pode ter uma novidade importante para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. O volante Matheus Vargas voltou a treinar com bola em março de 2026, após concluir o processo de recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo, e passa a ser opção para a comissão técnica visando o confronto contra o Volta Redonda Futebol Clube, no próximo domingo, às 19h, fora de casa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em julho de 2025, durante partida contra o Amazonas, pela Série B, e precisou passar por cirurgia. A lesão o tirou do restante da temporada e interrompeu um momento de valorização individual. Mesmo em meio à campanha que terminou com o rebaixamento do Paysandu, Vargas era um dos poucos destaques da equipe, com desempenho regular em um elenco que recebeu críticas ao longo da competição. VEJA MAIS Com time alternativo, Paysandu tenta manter invencibilidade contra o Guaporé Time bicolor não perde há oito jogos e busca seguir com a boa fase diante da equipe rondoniense; Bicola será comandado pelo auxiliar Elton Macaé, enquanto o técnico Júnior Rocha permanece em Belém com os titulares Com cláusula em contrato, Paysandu terá desfalque importante na estreia da Série C Atacante Ítalo não jogará contra o Volta Redonda-RJ, na estreia da Série C do Brasileirão Naquele período, o volante estava negociado com um clube não revelado, em uma operação que ajudaria o Paysandu a resolver pendências financeiras. A transferência, no entanto, foi cancelada após a confirmação da lesão. À época, o então presidente do clube, Roger Aguilera, afirmou que o valor seria utilizado para quitar dívidas e solucionar o transfer ban que atingia o clube, o que acabou não se concretizando com a desistência do negócio. “Tivemos um problema em relação ao Matheus Vargas, que teve uma lesão. Tínhamos uma venda concretizada que foi anulada no outro dia por conta disso. Íamos usar o recurso (da venda) para pagar esse transfer ban. Agora estamos correndo atrás de alternativas. Coisas que acontecem. Vamos focar em pagar urgente (a dívida com o Torreense) para estar livre (do transfer ban)”, disse. Após cerca de nove meses de recuperação, entre cirurgia, fisioterapia e transição física, Matheus Vargas volta a ser integrado às atividades com o elenco. A tendência é que o jogador seja reinserido gradualmente, mas sua presença já amplia as opções para o meio-campo bicolor neste início de Série C. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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