Após quase nove meses, Matheus Vargas pode reforçar o Paysandu na estreia da Série C

O Paysandu pode ter uma novidade importante para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. O volante Matheus Vargas voltou a treinar com bola em março de 2026, após concluir o processo de recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo, e passa a ser opção para a comissão técnica visando o confronto contra o Volta Redonda Futebol Clube, no próximo domingo, às 19h, fora de casa.

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O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em julho de 2025, durante partida contra o Amazonas, pela Série B, e precisou passar por cirurgia. A lesão o tirou do restante da temporada e interrompeu um momento de valorização individual. Mesmo em meio à campanha que terminou com o rebaixamento do Paysandu, Vargas era um dos poucos destaques da equipe, com desempenho regular em um elenco que recebeu críticas ao longo da competição.

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Naquele período, o volante estava negociado com um clube não revelado, em uma operação que ajudaria o Paysandu a resolver pendências financeiras. A transferência, no entanto, foi cancelada após a confirmação da lesão. À época, o então presidente do clube, Roger Aguilera, afirmou que o valor seria utilizado para quitar dívidas e solucionar o transfer ban que atingia o clube, o que acabou não se concretizando com a desistência do negócio.

“Tivemos um problema em relação ao Matheus Vargas, que teve uma lesão. Tínhamos uma venda concretizada que foi anulada no outro dia por conta disso. Íamos usar o recurso (da venda) para pagar esse transfer ban. Agora estamos correndo atrás de alternativas. Coisas que acontecem. Vamos focar em pagar urgente (a dívida com o Torreense) para estar livre (do transfer ban)”, disse.

Após cerca de nove meses de recuperação, entre cirurgia, fisioterapia e transição física, Matheus Vargas volta a ser integrado às atividades com o elenco. A tendência é que o jogador seja reinserido gradualmente, mas sua presença já amplia as opções para o meio-campo bicolor neste início de Série C.