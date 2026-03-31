Com time alternativo, Paysandu tenta manter invencibilidade contra o Guaporé

O Paysandu volta a campo nesta terça-feira (20), às 20h, para enfrentar o Guaporé, no Estádio Cassolão, pela segunda rodada da Copa Norte. Líder do Grupo A após vencer o Grêmio Atlético Sampaio (GAS) de virada na estreia, em Castanhal, o Papão chega ao confronto com uma estratégia definida: poupar seus principais jogadores e priorizar a preparação para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, marcada para o próximo domingo (5), diante do Volta Redonda.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A decisão da comissão técnica impacta diretamente na formação da equipe para o duelo em Rondônia. O grupo será comandado pelo auxiliar Elton Macaé, enquanto o técnico Júnior Rocha permanece em Belém com os titulares. A escalação deve contar majoritariamente com jogadores reservas, jovens das categorias de base e atletas recém-integrados ao elenco. O jogo surge como oportunidade para observação interna, especialmente em um calendário apertado, que exige rodagem do elenco ao longo da temporada. Entre os nomes que podem ganhar minutos estão o zagueiro Bruno Bispo e o meia Lucas Cardoso, além de jovens como os atacantes Thalyson e Klayvert, e o volante Arthur. O goleiro Jean Drosny, reserva de gabriel Mesquita, ganhará chance como titular.

VEJA MAIS

Mesmo com a utilização de uma equipe alternativa, o Paysandu chega em um momento consistente e vai em busca de somar pontos. A equipe bicolor soma oito partidas de invencibilidade, com conquistas importantes no período, como o título do Campeonato Paraense sobre o Remo e a classificação em duas fases na Copa do Brasil, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro e a de São Paulo. O bom desempenho recente reforça a confiança do grupo, ainda que o foco imediato esteja dividido com a competição nacional.

Do outro lado, o Guaporé vive um momento de afirmação. O clube conquistou de forma inédita o Campeonato Rondoniense de 2026 e chega motivado para sua estreia na Copa Norte, uma de suas principais ambições na temporada. Em sua estreia na competição regional, o time arrancou um empate com o Independência, no Acre, e se vencer o Paysandu pode chegar a lideranã do Grupo A, que conta ainda com Nacional-AM, Trem-AP, Independência-AC e GAS-RR. A equipe aposta na organização defensiva mostrada na final estadual e no fator casa para buscar um resultado positivo. Jogando no Cassolão, a tendência é de um time mais agressivo, tentando aproveitar o entrosamento recente e o apoio da torcida, além do time alternativo do Papão.

O confronto coloca frente a frente equipes com estratégias distintas. Enquanto o Guaporé deve utilizar força máxima para aproveitar o momento e o mando de campo, o Paysandu aposta na competitividade do elenco e na intensidade dos jogadores que buscam espaço. Ainda assim, a partida tem peso na classificação do grupo, já que o formato da competição, com jogos em turno único na primeira fase, aumenta a importância de cada rodada. Mesmo fora de casa e com mudanças, o Papão tenta manter o bom início e seguir na liderança da chave.

FICHA TÉCNICA:

Copa Norte – 2ª rodada

Guaporé x Paysandu

Estádio Cassolão – Rolim de Moura (RO)

20h

Prováveis escalações:

Guaporé: Luiz Henrique; Lucas Lima, Nathan, Daniel Felipe e Caetano Pires; Rafael Markovic, Caetano e Will; Marquinhos, Mano e Gabriel Cassimiro. Técnico: Rodrigo Limiro

Paysandu: Jean Drosny; Matheus Capixaba, Luccão, Bruno Bispo e Cauã Dias; Brian Macapá, Henrico, Lucas Cardoso e Thalyson; Danilo Peu e Klayvert. Técnico: Elton Macaé (Auxiliar)