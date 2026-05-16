Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão

Fluminense x São Paulo disputam hoje, sábado (16/05), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. A partida será realizada às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Fluminense x São Paulo ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pela Record, Premiere, CazéTV e Amazon Prime Video, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fluminense e São Paulo fazem um confronto direto na parte de cima da tabela do Brasileirão. O Tricolor Carioca ocupa a terceira colocação, com 27 pontos, enquanto o Tricolor Paulista aparece em quarto lugar, com 24 pontos.

O Fluminense chega pressionado, apesar da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada por Luis Zubeldía ainda busca maior regularidade e tenta melhorar o desempenho diante de sua torcida.

Já o São Paulo vive momento turbulento após a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, resultado que culminou na saída do técnico Roger Machado. O time será comandado interinamente por Milton Cruz.

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Fluminense x São Paulo: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Bernal e Lucho Acosta (Nonato); Canobbio, Soteldo e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

São Paulo: Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Ferreira e Calleri. Técnico interino: Milton Cruz.

Arbitragem de Fluminense x São Paulo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Ficha técnica de Fluminense x São Paulo

Fluminense x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026 – 16ª rodada

Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)