Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações Hannah Franco 16.05.26 18h00 Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações (MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.) Fluminense x São Paulo disputam hoje, sábado (16/05), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. A partida será realizada às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo. Onde assistir Fluminense x São Paulo ao vivo? A partida terá transmissão ao vivo pela Record, Premiere, CazéTV e Amazon Prime Video, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Fluminense e São Paulo fazem um confronto direto na parte de cima da tabela do Brasileirão. O Tricolor Carioca ocupa a terceira colocação, com 27 pontos, enquanto o Tricolor Paulista aparece em quarto lugar, com 24 pontos. O Fluminense chega pressionado, apesar da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada por Luis Zubeldía ainda busca maior regularidade e tenta melhorar o desempenho diante de sua torcida. Já o São Paulo vive momento turbulento após a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, resultado que culminou na saída do técnico Roger Machado. O time será comandado interinamente por Milton Cruz. VEJA MAIS Fluminense vence Operário-PR e garante classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. Fluminense x São Paulo: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Bernal e Lucho Acosta (Nonato); Canobbio, Soteldo e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía. São Paulo: Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Ferreira e Calleri. Técnico interino: Milton Cruz. Arbitragem de Fluminense x São Paulo Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO) VAR: Rafael Traci (SC) Ficha técnica de Fluminense x São Paulo Fluminense x São Paulo Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026 – 16ª rodada Data: 16 de maio de 2026 (sábado) Horário: 19h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fluminense são paulo brasileirão série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30