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STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras

Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso

O Liberal
fonte

Zé Ricardo foi expulso no segundo tempo do duelo contra o Verdão (Thiago Gomes / O Liberal)

O volante do Remo Zé Ricardo foi punido com cinco jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última quinta-feira (16). A decisão é referente à falta dura em cima de Andreas Pereira, na partida contra o Palmeiras, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorreu em Belém, no domingo (10), no Mangueirão.

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Conforme decisão publicada no site do STJD, Zé Ricardo foi punido com base nos artigos 254-A, que trata da prática de "agressão física durante a partida", e 250, que diz respeito a infrações no jogo, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Pelo primeiro artigo, o volante azulino levou quatro jogos de suspensão e mais um pelo segundo. O julgamento foi feito pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD, presidida por Adriene Silveira Hassen.

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Zé Ricardo foi expulso no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras por conta de uma falta dura em cima de Andreas Pereira. Após revisão no VAR, o árbitro viu uma joelhada e "conduta violenta" do jogador e aplicou o cartão vermelho.

Além de Zé Ricardo, o Remo também foi punido com multa de R$ 10 mil no artigo 213, que diz respeito à segurança da praça esportiva. O presidente do clube, Antonio Carlos Teixeira, também foi multado em R$ 5 mil e suspenso por 60 dias, por infrações dos artigos 258 e 243-F do CBJD.

O árbitro da partida, Rafael Klein, relatou na súmula do jogo que Tonhão se dirigiu a ele com palavras de baixo calão e foi para cima da arbitragem no final do jogo. Um membro da comissão técnica do Remo, Renato de Cássio Negrão, também foi suspenso por três jogos.

Recurso

Em contato com o Núcleo de Esportes do OLiberal.com, o diretor jurídico Remo, Gustavo Fonseca, informou que o clube vai entrar com recurso para reverter ou diminuir as punições. Segundo ele, "as penas aplicadas foram bastante exageradas".

"Nós já solicitamos o acórdão para que, em cima dele, possamos apresentar nosso recurso. Entendemos que as penas aplicadas foram bastante exageradas e, além disso, desconsideraram algumas provas que apresentamos. Assim, iremos apresentar recurso ao Pleno do STJD com o propósito de reverter/atenuar as punições", informou.

Agenda 

O Remo jogo no próximo domingo (17), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, contra a Chapecoense-SC, pela 16ª rodada da Série A. 

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