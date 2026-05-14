Tchamba foca em 'decisão' contra a Chapecoense no Brasileirão: 'É o mais importante' Zagueiro do Remo acredita que a equipe pode chegar bem na parada da Copa do Mundo. Junior Cunha | Especial para O Liberal 14.05.26 19h01 Tchamba é um dos pilares do sistema defensivo do Remo em 2026. (Foto: Samara Miranda/Remo) O Remo voltou aos treinos após a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite dessa quarta-feira, 13, a equipe azulina venceu mais uma vez o Bahia em 2026, agora pelo placar de 2 a 1, e avançou à próxima fase do torneio nacional, somando uma premiação de R$ 5 milhões em cota de participação. Pilar do sistema defensivo azulino na "Era Condé", o zagueiro Duplexe Tchamba ressaltou o ganho de confiança que o elenco teve com mais uma vitória na temporada. E essa euforia faz com que o defensor "esqueça" o confronto da Copa do Brasil e já olhe para o Brasileirão, compromisso do final de semana. "São jogos diferentes (contra Bahia e Chapecoense). Copa do Brasil está para trás. Vamos focar no jogo com a Chapecoense, que (agora) é o mais importante. Estamos tendo mais confiança. Somos um time mais competitivo agora. Isso é o mais importante", disse em entrevista coletiva na reapresentação do elenco. O confronto do próximo domingo, 17, às 18h30, em Chapecó será o primeiro da sequência de três partidas antes da pausa para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, marcado para o dia 31 de maio em jogo com o São Paulo pela 18ª. Ao todo, o Brasileirão vai ficar paralisado por quase dois meses, retornando no dia 22 de julho, quando o Remo encara o Corinthians na Neo Química Arena. Até lá, Tchamba garante enxergar "um futuro cada vez melhor" para o Remo na temporada. O zagueiro ressaltou que o objetivo da parada da Copa será ajustar "alguns detalhes" por parte do técnico Léo Condé. "Vejo um futuro cada vez melhor (para o time). Não falo por falar. O campeonato (Brasileiro) vai parar por conta da Copa do Mundo. Vamos aproveitar este tempo para trabalhar mais juntos, com confiança para fixar alguns detalhes", destacou. Competitividade Questionado sobre em qual nível a equipe azulina está em 2026, Duplexe Tchamba foi direto ao afirmar que, neste momento da temporada, "pode jogar" contra qualquer equipe do cenário nacional. Somente neste Brasileirão, por exemplo, o Remo já duelou contra os potenciais clubes que tendem a brigar até o final por vaga na Conmebol Libertadores, como Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Para Tchamba, todos os confrontos têm a mesma importância e, em vista disso, o objetivo é focar em cada um de forma separada para alcançar a meta de permanencer na primeira divisão em 2027. "O Clube do Remo pode jogar contra todas as equipes. O mais importante é ficar na Série A. Cada jogo focado, com consciência para conquistar a vitória. Palmeiras, Botafogo, Flamengo, todos os jogos são iguais. Todos são importantes. Vamos com confiança até o fim", finalizou. 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