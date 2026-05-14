CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil

O adversário do Remo nas oitavas de final da Copa do Brasil 2026 será sorteado na segunda quinzena deste mês de maio. Os detalhes da sequência da competição foram divulgados nesta quinta-feira, 14, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No próximo dia 26 de maio, às 11h, na sede da entidade no Rio de Janeiro, serão sorteados os oito duelos da fase de oitavas de final. Entre os clube confirmados está o Remo, único representante da região norte do país.

Além do Leão, estão garantidos na sequência do torneio: Vasco - que eliminou o Paysandu nessa quarta-feira, 13 -, Mirassol, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos, Juventude, Atlético-MG e Cruzeiro.

Nesta quinta-feira, 14, as últimas seis vagas serão definidas pelos seguintes duelos: Chapecoense x Botafogo, Atlético-GO x Athletico-PR, Confiança x Grêmio, Corinthians x Barra, CRB x Fortaleza e vitória x Flamengo.

Por regulamento, a partir das oitavas de final não há mais divisão de clubes por pote, sendo sorteados com todos no mesmo grupo. Assim, é possível que o Remo enfrente clubes como Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG, Corinthians e Flamengo - caso estes dois últimos avancem de fase.

Para chegar às oitavas, o Remo eliminou o Bahia com duas vitórias. Em Salvador, 3 a 1 e em Belém, nessa quarta-feira, 13, 2 a 1. Esta é a primeira vez em 23 anos que o Leão vai disputar esta fase da Copa do Brasil.