CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição Junior Cunha | Especial para O Liberal 14.05.26 19h16 Leonel Picco marcou o gol da vitória por 2 a 1 em cima do Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil. (Foto: Samara Miranda/Remo) O adversário do Remo nas oitavas de final da Copa do Brasil 2026 será sorteado na segunda quinzena deste mês de maio. Os detalhes da sequência da competição foram divulgados nesta quinta-feira, 14, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No próximo dia 26 de maio, às 11h, na sede da entidade no Rio de Janeiro, serão sorteados os oito duelos da fase de oitavas de final. Entre os clube confirmados está o Remo, único representante da região norte do país. Além do Leão, estão garantidos na sequência do torneio: Vasco - que eliminou o Paysandu nessa quarta-feira, 13 -, Mirassol, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos, Juventude, Atlético-MG e Cruzeiro. Nesta quinta-feira, 14, as últimas seis vagas serão definidas pelos seguintes duelos: Chapecoense x Botafogo, Atlético-GO x Athletico-PR, Confiança x Grêmio, Corinthians x Barra, CRB x Fortaleza e vitória x Flamengo. Por regulamento, a partir das oitavas de final não há mais divisão de clubes por pote, sendo sorteados com todos no mesmo grupo. Assim, é possível que o Remo enfrente clubes como Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG, Corinthians e Flamengo - caso estes dois últimos avancem de fase. Para chegar às oitavas, o Remo eliminou o Bahia com duas vitórias. Em Salvador, 3 a 1 e em Belém, nessa quarta-feira, 13, 2 a 1. Esta é a primeira vez em 23 anos que o Leão vai disputar esta fase da Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Castro valoriza confiança e força do Paysandu para encarar o Caxias pela Série C Líder da competição, Papão chega embalado após sequência invicta e vê elenco fortalecido para manter boa fase antes da final da Copa Norte 15.05.26 18h54 Futebol 'Me sinto pronto para ajudar o Remo', garante Vitor Bueno Recuperado de lesão, meio-campista deve retornar ao time titular contra a Chapecoense 15.05.26 18h22 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30