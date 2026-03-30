Paysandu lamenta morte de coordenador de base da Tuna Fábio Marcelo Barata de Oliveira morreu no último domingo (29) após um acidente no sudeste do Pará O Liberal 30.03.26 10h08 Coordenador retornava a Belém quando o ônibus em que estava se envolveu em um acidente (ASCOM | TUNA LUSO) A morte do coordenador das categorias de base da Tuna, Fábio Marcelo Barata de Oliveira, gerou grande comoção no futebol paraense. Na manhã desta segunda-feira (30), o Paysandu lamentou a perda do dirigente cruzmaltino. Por meio de nota, o clube bicolor prestou solidariedade à família do profissional. "O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, coordenador de futebol da Tuna Luso Brasileira. O clube se solidariza com familiares e amigos de Fábio Marcelo Barata de Oliveira neste momento de profunda tristeza", escreveu o Bicola. Fábio morreu após um acidente de trânsito que ocorreu em Goianésia do Pará, sudeste do estado. O coordenador retornava a Belém quando o ônibus em que ele estava se envolveu em um acidente e capotou poucos minutos após deixar o terminal rodoviário da cidade. Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos Por meio de nota, a Tuna Luso se manifestou e lamentou a perda do coordenador. A Águia Guerreira disse que "sua partida deixa uma lacuna irreparável e um sentimento de profunda tristeza em todos que fazem parte da família cruzmaltina". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu tuna luto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU luto Paysandu lamenta morte de coordenador de base da Tuna Fábio Marcelo Barata de Oliveira morreu no último domingo (29) após um acidente no sudeste do Pará 30.03.26 10h08 futebol Reforço do Paysandu, Lucas Cardoso projeta estreia e exalta torcida: 'É difícil achar' Meia-atacante pode estrear com a camisa bicolor na próxima terça-feira (31), contra o Guaporé, na Copa Verde 29.03.26 17h34 futebol Copa Norte: Paysandu poupa titulares e viaja para Rondônia com reservas Papão encara o Guaporé-RO na próxima terça-feira (31); equipe será comandada pelo auxiliar técnico Elton Macaé 29.03.26 15h18 futebol feminino Em casa, Paysandu perde para Itabirito e chega a duas derrotas no Brasileiro Feminino A2 Time bicolor não conseguiu resistir ao ataque das visitantes, falhou e perdeu novamente no campeonato 29.03.26 14h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 FUTEBOL Série A: Remo pode jogar no Baenão e CBF define jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras CBF detalha tabela e Leão Azul terá jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras em Belém 29.03.26 20h20 FUTEBOL 'Antes tinha Ronaldo, Romário. Hoje o Brasil tem jogadores assim', diz João Pedro, da seleção O camisa 9 defendeu a qualidade da atual geração e comparou o elenco com ídolos do passado 30.03.26 10h13