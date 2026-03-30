Paysandu lamenta morte de coordenador de base da Tuna

A morte do coordenador das categorias de base da Tuna, Fábio Marcelo Barata de Oliveira, gerou grande comoção no futebol paraense. Na manhã desta segunda-feira (30), o Paysandu lamentou a perda do dirigente cruzmaltino. Por meio de nota, o clube bicolor prestou solidariedade à família do profissional.

"O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, coordenador de futebol da Tuna Luso Brasileira. O clube se solidariza com familiares e amigos de Fábio Marcelo Barata de Oliveira neste momento de profunda tristeza", escreveu o Bicola.

Fábio morreu após um acidente de trânsito que ocorreu em Goianésia do Pará, sudeste do estado. O coordenador retornava a Belém quando o ônibus em que ele estava se envolveu em um acidente e capotou poucos minutos após deixar o terminal rodoviário da cidade.

Por meio de nota, a Tuna Luso se manifestou e lamentou a perda do coordenador. A Águia Guerreira disse que "sua partida deixa uma lacuna irreparável e um sentimento de profunda tristeza em todos que fazem parte da família cruzmaltina".