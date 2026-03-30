Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos O Liberal 30.03.26 8h46 Coordenador de base tinha 51 anos (Ascom | Tuna Luso) O coordenador das categorias de base da Tuna Luso, Fábio Marcelo Barata de Oliveira, de 51 anos, morreu em um acidente na noite do último domingo (29), em Goianésia do Pará, sudeste do estado. A informação foi confirmada pela assessoria do clube cruzmaltino. Conforme as informações divulgadas pelo clube, o ônibus em que Fábio estava capotou poucos minutos após deixar o terminal rodoviário com destino a Belém. Por meio de nota, a Tuna lamentou a perda do coordenador. O clube afirmou que Fábio era um "profissional exemplar" e que foi uma das peças importantes na formação de atletas na equipe. "Profissional exemplar, Fábio dedicou sua vida ao desenvolvimento do futebol, contribuindo de forma significativa na formação de jovens atletas e na construção de sonhos dentro da Tuna Luso Brasileira. Sua partida deixa uma lacuna irreparável e um sentimento de profunda tristeza em todos que fazem parte da família cruzmaltina", escreveu a Tuna. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Neste momento de dor, a Diretoria da Tuna Luso Brasileira se solidariza com seus familiares, amigos e toda a comunidade esportiva, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda", completou o clube cruzmaltino. A Rota do Pará, concessionária responsável pela gestão, manutenção e operação da rodovia PA-150, informou, por meio de nota, que foi acionada às 22h58 de domingo para atender à ocorrência. Segundo a empresa, o acidente ocorreu exatamente no km 166 da PA-150. O coordenador chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu. "As equipes da concessionária atuaram de imediato no envio de ambulâncias e na sinalização da via. Uma vítima em estado grave foi encaminhada pela equipe da Rota do Pará para o Hospital Municipal de Goianésia do Pará, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer na unidade de saúde. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes", informou a concessionária, que também lamentou a morte do dirigente tunante. Luto Por meio das redes sociais, o diretor executivo da Tuna, Vinícius Pacheco, lamentou a morte do colega. Em uma publicação nos stories do Instagram, o dirigente cruzmaltino destacou que irá lembrar das conquistas e da irmandade entre os dois. "Hoje, irmão, só quero lembrar de você das coisas felizes, o conquistamos juntos, a tua alegria, tua irmandade, lealdade e parceria. Está doendo saber que não vou te ver mais, mas sei que tu não queria me ver assim. Você será eterno! Vai em paz, meu irmão", declarou Pacheco. 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