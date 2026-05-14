Paysandu reencontra ex-remistas em duelo contra o Caxias pela Série C

Líder da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu terá pela frente neste domingo um adversário embalado e recheado de velhos conhecidos do futebol paraense. Em confronto válido pela sétima rodada, o Papão encara o Caxias, no Estádio Centenário, em duelo que marca o reencontro com o técnico Marcelo Cabo e ex-jogadores que passaram pelo Remo nas últimas temporadas.

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Atualmente na 12ª colocação, com oito pontos, o time gaúcho vive momento de crescimento na competição e está a apenas um ponto do G-8. Uma vitória diante dos bicolores pode colocar a equipe na zona de classificação.

No comando grená está Marcelo Cabo, treinador que dirigiu o Remo em 2023. Pelo clube azulino, ele acumulou 26 partidas e 16 vitórias durante a passagem pelo Baenão.

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Além do treinador, o Caxias conta com nomes conhecidos da torcida remista. O goleiro Léo Lang, reserva do Leão nas temporadas de 2024 e 2025, integra o elenco gaúcho. Outro ex-azulino é o meia Matheus Anjos, que defendeu o clube em 2024. Já o atacante Salatiel teve passagem pelo Remo em 2020.

Apesar do retrospecto positivo do Paysandu na Série C, o confronto promete equilíbrio. O Papão mantém 100% de aproveitamento fora de casa, com vitórias sobre Volta Redonda e Itabaiana longe de Belém.

Do outro lado, o Caxias também sustenta campanha perfeita como mandante. No Centenário, a equipe venceu Confiança e Ypiranga-RS diante da torcida.