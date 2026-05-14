Paysandu reencontra ex-remistas em duelo contra o Caxias pela Série C Equipe gaúcha comandada por Marcelo Cabo terá antigos conhecidos da torcida azulina em confronto direto contra o líder da competição O Liberal 14.05.26 16h58 O ex-técnico azulino Marcelo Cabo comanda o Caxias contra o Paysandu. (Thiago Gomes / O Liberal) Líder da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu terá pela frente neste domingo um adversário embalado e recheado de velhos conhecidos do futebol paraense. Em confronto válido pela sétima rodada, o Papão encara o Caxias, no Estádio Centenário, em duelo que marca o reencontro com o técnico Marcelo Cabo e ex-jogadores que passaram pelo Remo nas últimas temporadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Atualmente na 12ª colocação, com oito pontos, o time gaúcho vive momento de crescimento na competição e está a apenas um ponto do G-8. Uma vitória diante dos bicolores pode colocar a equipe na zona de classificação. No comando grená está Marcelo Cabo, treinador que dirigiu o Remo em 2023. Pelo clube azulino, ele acumulou 26 partidas e 16 vitórias durante a passagem pelo Baenão. VEJA MAIS Após eliminação da Copa do Brasil, Júnior Rocha destaca nível do Paysandu e valoriza o time Papão empatou com o Vasco na última quarta-feira (13) e se despediu do torneio VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. Além do treinador, o Caxias conta com nomes conhecidos da torcida remista. O goleiro Léo Lang, reserva do Leão nas temporadas de 2024 e 2025, integra o elenco gaúcho. Outro ex-azulino é o meia Matheus Anjos, que defendeu o clube em 2024. Já o atacante Salatiel teve passagem pelo Remo em 2020. Apesar do retrospecto positivo do Paysandu na Série C, o confronto promete equilíbrio. O Papão mantém 100% de aproveitamento fora de casa, com vitórias sobre Volta Redonda e Itabaiana longe de Belém. Do outro lado, o Caxias também sustenta campanha perfeita como mandante. No Centenário, a equipe venceu Confiança e Ypiranga-RS diante da torcida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 paysandu caxias x paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu reencontra ex-remistas em duelo contra o Caxias pela Série C Equipe gaúcha comandada por Marcelo Cabo terá antigos conhecidos da torcida azulina em confronto direto contra o líder da competição 14.05.26 16h58 futebol Após eliminação da Copa do Brasil, Júnior Rocha destaca nível do Paysandu e valoriza o time Papão empatou com o Vasco na última quarta-feira (13) e se despediu do torneio 14.05.26 11h43 jogou muito Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida' Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada. 13.05.26 21h43 Futebol Paysandu busca o empate, mas é eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil Cariocas abriram 2 a 0 no primeiro tempo e o Papão foi atrás do resultado. No agregado, o Vasco venceu por 4 a 2. 13.05.26 21h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19