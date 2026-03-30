Com cláusula em contrato, Paysandu terá desfalque importante na estreia da Série C Atacante Ítalo não jogará contra o Volta Redonda-RJ, na estreia da Série C do Brasileirão Fábio Will 30.03.26 14h21 Ítalo não joga pelo Paysandu contra seu ex-clube (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu possui um desfalque certo para a estreia na Série c do Campeonato Brasileiro. Ítalo, o artilheiro bicolor na temporada 2026 não jogará contra o Volta Redonda-RJ, no próximo domingo (5), no Rio de Janeiro (RJ). A informação foi dada pelo técnico do Papão, Júnior Rocha, em coletiva à imprensa realizada no Estádio da Curuzu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Ítalo chegou ao Paysandu por empréstimo junto ao Volta Redonda-RJ, clube que possui seus direitos econômicos. Possui uma cláusula no contrato do atacante, que veta a entrada dele contra o Voltaço. O técnico Júnior Rocha lamentou não utilizar o atacante, que marcou 8 gols em 13 jogos disputados vestindo a camisa do Paysandu. “Existe uma cláusula no contrato do Ítalo. Ele veio por empréstimo do Volta Redonda-RJ e não contamos com ele para esse jogo, a não ser que o Paysandu compre o atleta. É um valor significativo hoje e, devido a situação financeira do clube, vamos contar com ele nas outras 18 rodadas”, disse, o técnico Júnior Rocha. VEJA MAIS Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C Apresentado no Paysandu, Bruno Bispo diz que clube 'não é time de Série C' Ex-Remo, zagueiro destaca obrigação por títulos, experiência na competição e se coloca à disposição para estrear Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização O treinador bicolor já estuda quem será o substituto de Ítalo diante do Volta Redonda. Para Júnior Rocha, dois jogadores possuem características que se encaixam com o esquema adotado e parecidas com do atacante Ítalo e que podem ajudar o Paysandu na estreia da Série C. “O Ângelo terá uma oportunidade contra o Guaporé, pela Copa Norte, sabemos que é um atleta promissor e tem também o Juninho, que é uma nova contratação e que ficou em Belém treinando para se adaptar à metodologia de treino, filosofia de jogo. Nós vemos ele com uma característica muito parecida com a do Ítalo, potencial enorme e 10 anos de base no Palmeiras. Temos essas duas opções para o jogo contra o Volta Redonda”, falou. Volta Redonda x Paysandu estreiam na Série C 2026 no próximo domingo (5), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . 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