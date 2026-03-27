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Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta

Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização

O Liberal
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Pedro Henrique é um dos destaques do Papão na temporada (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu optou por manter no elenco o volante Pedro Henrique, de apenas 18 anos, após receber propostas de outros clubes do país. A diretoria do Papão recusou as investidas por entender que o jogador ainda pode se valorizar ao longo da temporada, com as disputas da Série C, Copa Norte e também da Copa do Brasil, em que o clube paraense pegará o Vasco da Gama-RJ, em jogos de ida e volta.

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De acordo com as informações do jornalista Thiago Fernandes, da Band Minas, a maior oferta apresentada foi de R$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos do atleta, mas não avançou. Internamente, o clube considera o jogador uma das principais promessas do elenco e avalia que uma negociação futura pode ocorrer em condições mais vantajosas. O jogador possui contrato até o final de 2027 e uma multa próximo de R$3 milhões.

Clubes do Brasil e exterior demonstram interesse

Segundo o jornalista, as equipes que formalizaram propostas estão Flamengo, Internacional, Fortaleza e o Estrela da Amadora. A informação foi divulgada pelo jornalista Thiago Fernandes, da Band Minas em suas redes sociais. Além desses clubes, o Red Bull Bragantino também monitora a situação do volante, embora ainda não tenha apresentado proposta oficial.

Paysandu

A equipe de O Liberal entrou em contato com a diretoria do Paysandu, mas não obteve retorno.

O jogador já realizou nove partidas na temporada pelo Paysandu, sendo sete delas como titular. O jovem ganhou a confiança do técnico Júnior Rocha e “comanda” o meio de campo do Papão nesta temporada. Além da titularidade, o Pedro Henrique também vem deixando sua marca nas partidas. O jogador já marcou dois gols nesta temporada, um no Campeonato Paraense, contra a Tuna Luso e outro na Copa do Brasil, diante da Portuguesa-RJ, ambos na Curuzu.

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