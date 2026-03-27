Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização O Liberal 27.03.26 16h21 Pedro Henrique é um dos destaques do Papão na temporada (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu optou por manter no elenco o volante Pedro Henrique, de apenas 18 anos, após receber propostas de outros clubes do país. A diretoria do Papão recusou as investidas por entender que o jogador ainda pode se valorizar ao longo da temporada, com as disputas da Série C, Copa Norte e também da Copa do Brasil, em que o clube paraense pegará o Vasco da Gama-RJ, em jogos de ida e volta. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu De acordo com as informações do jornalista Thiago Fernandes, da Band Minas, a maior oferta apresentada foi de R$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos do atleta, mas não avançou. Internamente, o clube considera o jogador uma das principais promessas do elenco e avalia que uma negociação futura pode ocorrer em condições mais vantajosas. O jogador possui contrato até o final de 2027 e uma multa próximo de R$3 milhões. Clubes do Brasil e exterior demonstram interesse Segundo o jornalista, as equipes que formalizaram propostas estão Flamengo, Internacional, Fortaleza e o Estrela da Amadora. A informação foi divulgada pelo jornalista Thiago Fernandes, da Band Minas em suas redes sociais. Além desses clubes, o Red Bull Bragantino também monitora a situação do volante, embora ainda não tenha apresentado proposta oficial. Paysandu A equipe de O Liberal entrou em contato com a diretoria do Paysandu, mas não obteve retorno. O jogador já realizou nove partidas na temporada pelo Paysandu, sendo sete delas como titular. O jovem ganhou a confiança do técnico Júnior Rocha e “comanda” o meio de campo do Papão nesta temporada. Além da titularidade, o Pedro Henrique também vem deixando sua marca nas partidas. O jogador já marcou dois gols nesta temporada, um no Campeonato Paraense, contra a Tuna Luso e outro na Copa do Brasil, diante da Portuguesa-RJ, ambos na Curuzu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 Futebol Paysandu acerta contratação do volante Tiago Índio para a sequência da temporada Destaque do Cametá no Parazão 2026, jogador de 23 anos assina até o fim do ano e reforça o meio-campo bicolor 27.03.26 14h26 O TORRE Jogador do Paysandu destaca amizade com 'Pam Pam' após título estadual Autor do gol decisivo, meia destaca amizade com Daniel 'Pam Pam' e revela como relação com torcedor marcou campanha e bastidores do elenco 26.03.26 19h47 PAPÃO Kleiton Pego vive melhor início da carreira e ganha protagonismo no Paysandu Atacante iguala números das últimas temporadas, valoriza jogo coletivo e projeta sequência do Papão na Copa Norte 26.03.26 19h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29